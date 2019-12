Der Nikolaus kommt nach Petersborn-Gudenhagen

Am Sonntag, den 8. Dezember, besucht der Nikolaus alle Kinder, Geschwister, Eltern und Großeltern im Gemeinschaftshaus Grün-Weiß in Petersborn

brilon-totallokal: Am Sonntag, den 8. Dezember 2019, ab 15 Uhr empfängt der Heimat und Schützenverein alle Gäste in der weihnachtlich geschmückten Schützenhalle. Die Zeit bis der Nikolaus die Halle erreicht, wird gemütlich mit Kaffee und Kuchen überbrückt. Für die Weihnachtliche Klänge und um den Nikolaus zu unterstützen, spielt das Bläserquintett aus Brilon, stimmungsvolle Weihnachtslieder. Nach der, hoffentlich, guten Ansprache an die Kinder durch den Nikolaus, erhält jedes angemeldete Kind eine Überraschung. Anmeldungen bei Beate Becker unter 02961/ 51993. Wenn der Nikolaus die Halle verlassen hat, laden wir alle Gäste und Bewohner ein, diesen Nikolaus Tag gemütlich und in vorweihnachtlicher Stimmung in der Schützenhalle ausklingen zu lassen.

Weihnachtsbaum Verkauf in Petersborn – Gudenhagen.

Am Sonntag, den 15. Dezember, bietet der Heimat und Schützenverein wieder einen Weihnachtsbaum Verkauf am Gemeinschaftshaus an. Ab 11 Uhr können die Bäume ausgesucht und erworben werden. Dazu darf ein heißes oder auch kaltes Getränk nicht fehlen. Der Getränkestand ist ab 11 Uhr geöffnet. Alle Bürger, Bürgerinnen und Besucher sind herzlichen eingeladen, uns an diesem Tag zu besuchen.

Quelle: Markus Hentschel – Pressereferent Heimat und Schützenverein Petersborn – Gudenhagen / Bild: AdobeStock-303589505

