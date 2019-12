Konzert zum zweiten Advent

Von rauschenden Engelsflügeln bis zu zauberhaften Gesängen

brilon-totallokal: Am 07.12.2019 um 17:30 Uhr in der Kirche St. Joseph in Ostwig, (Hauptstraße 35, 59909 Bestwig) im Rahmen einer Vorabendmesse und am 08.12.19 um 11 Uhr zur Adventsmesse in der Pfarrkirche St. Peter und Paul (Kirchstraße 2, 59964 Medebach) lädt das Kammerorchester Olsberg der Musikschule Hochsauerlandkreis unter der Leitung von Marcos Kopf zum adventlichen Konzert ein.

Das Programm mit Werken von Händel, Corelli, Bizet, Franck und Jenkins wird nicht nur feierlich in die Adventszeit einstimmen, vielmehr erinnert es auch an die Dynamik, die die Weihnachtsgeschichte in sich birgt, wenn Engel mit rauschenden Flügeln die aufrüttelnde Nachricht von der Geburt Jesu Christi verkünden.

Das als „Weihnachtskonzert“ bekannte und viel gespielte Concerto grosso von Arcangelo Corelli versetzt in die festliche und prunkvolle Atmosphäre des Barocks. Von dort zaubert Georges Bizet mit seinem Andantino für Streicher eine romantische Stimmung, die auch von den zwei Sopranarien, gesungen von der Solistin Dilek Gecer, von Georg F. Händel und César Franck untermalt wird. Schließlich kreiert Karl Jenkins mit seinem Palladio, dessen ersten Satz er für eine weltweite Werbekampagne „adaptierte“, einen feierlichen und besinnlichen Raum, orientiert an der Harmonie und Ordnung der Renaissance.

Das Kammerorchester Olsberg, sowie alle Mitwirkenden freuen sich auf Ihr Kommen.

Der Eintritt zu diesen Konzerten der Musikschule Hochsauerlandkreis ist frei. Es wird um Spenden gebeten.

Bild: Das Kammerorchester Olsberg – Deutscher Wandertag 2019, Winterberg

Quelle (Text & Bild): Katja Brandenburg – Pressearbeit der Musikschule Hochsauerlandkreis

Bericht : brilon-totallokal.de - Ihr Nachrichtenmagazin aus Brilon