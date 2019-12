The HOOTERS kommen wieder, um mit ihren Fans zu feiern

The HOOTERS kommen Am Freitag, 10. Juli 2020 wieder in die Gemeindehalle Brilon-Alme

brilon-totallokal: Erneut, nach drei Jahren vor komplett ausverkauftem Haus, kann der heimische Konzertveranstalter Gisbert Kemmerling schon jetzt die von der Ostküste der USA kommenden THE HOOTERS ankündigen. Am Freitag, 10. Juli 2020 bringen sie alle Hits mit über den großen Teich wie z.B.: „All you Zombies“, „Johnny B“, „Satellite“ und „500 Miles“.

Live zu erleben ist dieses musikalische Großereignis ab 20 Uhr (Einlass 19 Uhr) im inzwischen schon legendären Rocktempel, der Gemeindehalle in Brilon-Alme.

Seit 1980 besteht die Band um den Keyboarder Rob Hyman und dem Gitarre spielenden Sänger Eric Bazilian. Schon 1985 nahmen die Hooters am legendären LIVE AID-Konzert in Philadelphia teil, und das Musikmagazin „Rolling Stone“ kürte sie zur besten Band des Jahres. Danach wurden The Hooters zu Hitlieferanten, und sind auch heute noch die meistgespielte Band im Radio. Aber auch als Songwriter für andere konnten die Herren Hyman und Bazilian überzeugen: Schrieben sie doch für Cyndi Lauper den Welthit „Time After Time“, den auch kein geringerer als Miles Davis vertonte. Nach kurzer Unterbrechung gaben 2001 THE HOOTERS ihre Wiedervereinigung bekannt, und touren seit dem intensiv und dauerhaft.

Für ihre neue Tour zum 40 (!) jährigen Jubiläum habe THE HOOTERS eine besondere Nachricht für ihre Fans: “Wir sind sehr stolz unsere 20+20=40 Jahrestag-Tour nach fast genau unserem ersten Auftritt im Juni 1980 in unserer zweiten Heimat Deutschland mit den besten und treuesten Fans zu feiern. Last uns zusammen auf die Hupe drücken. See you all soon ….“ Rob, Eric, Dave, John, Fran & Tommy im Nov. 2019.

Karten gibt es bei den CTS-Eventim Vorverkaufsstellen, und unter www.eventim.de

Das Konzert wird unterstützt von der Warsteiner Brauerei und dem Verlag DasÖrtliche.

Weitere Infos unter www.kemmerling-konzerte.de und www.hootersmusic.com

Quelle (Text & Bild): Gisbert Kemmerling – Konzert- & Eventagentur

