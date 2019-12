Weihnachtsfeier der „Grünen Damen“ im Briloner Krankenhaus

Was wäre ein Krankenhaus ohne die „Grünen Damen und Herren“ wie sie im Volksmund heißen?

brilon-totallokal: Auch im städtischen Krankenhaus Maria-Hilf Brilon gibt es ehrenamtliche Unterstützer, die kranken oder hilfsbedürftigen Menschen ihre Zeit schenken. Sie lesen etwas vor, machen Besorgungen, unterhalten sich, oder hören auch einfach mal nur zu und sind für Menschen da, die sich alleine fühlen.

Auch in diesem Jahr konnten die „Grünen Damen und Herren“ in einer Weihnachtsfeier im gemütlichen Rahmen zusammenkommen und sich austauschen. Für ihr ehrenamtliches Engagement und ihren Einsatz fanden Geschäftsführer René Thiemann und Pflegedirektor Thomas Pape lobende und dankende Worte. Das städtische Krankenhaus Maria-Hilf in Brilon wünscht sich dieses Engagement auch viele weitere Jahre und wünscht allen Ehrenamtlichen eine schöne Weihnachtszeit und weiterhin viel Gesundheit.

Quelle: Krankenhaus Brilon

Bericht : brilon-totallokal.de - Ihr Nachrichtenmagazin aus Brilon