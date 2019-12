36. Briloner Chronik ab 6. Dez. erhältlich

Auch die neueste Ausgabe der Briloner Chronik zeigt alles was sich in der Brilon und den Dörfern im vergangenen Jahr und vor 100 Jahren ereignet hat.

brilon-totallokal: Schon seit 36 Jahren erscheint jeweils zum Jahresende die Briloner Chronik. Dadurch gibt es eine umfangreiche Dokumentation der Geschichte der Stadt Brilon und der 16 Dörfer von rd. 12.730 Tagen auf 7.400 Seiten mit 20.800 Abbildungen. Der Stadtchronist legt Wert darauf, dass das 224-seitige Buch immer in schwarz-weiß gedruckt wird, der „Farbe“ der Dokumentation. Dadurch wird der Leser nicht durch Farben irritiert, und das Buch kann für 10 Euro seit vielen Jahren gekauft werden. Auch die neueste Ausgabe zeigt wieder alles das, was sich in der Stadt und in den Dörfern im vergangenen Jahr ereignet hat. Im Anhang ist festgehalten, wie es vor 100 Jahren in Brilon aussah.

Das Buch ist ab dem 6. Dezember am Stand des Weihnachtsmarktes im Volksbankcenter, in den Geschäftsstellen der Volksbank Brilon-Büren-Salzkotten des Stadtgebietes, in der Buchhandlung Prange in der Friedrichstraße, in den Dorfläden von Madfeld, Rösenbeck, Messinghausen, Hoppecke, Bontkirchen und Scharfenberg sowie in der Blumendeele Alme, in den Starke-Geschäften am Markt und im Volksbankcenter und im Bauernladen Hillebrand erhältlich.

Die Briloner Chronik ist auch bei dem Autor unter Briloner-Chronik@t-online erhältlich. Bei einem Versand werden zu dem Preis von 10 Euro zusätzlich 3 Euro für Porto und Verpackung berechnet.

Quelle (Text & Bild): Winfried Dickel

