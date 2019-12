Briloner SPD zu Besuch im Sauerland Museum

Kreistagsmitglied Günther Wiese verspricht die Fortsetzung von „Kunst & Politik“

brilon-totallokal: Zu einer Fahrt ins Sauerlandmuseum nach Arnsberg mit der Oberen Ruhrtalbahn hatte jetzt die Briloner SPD geladen. Besonderes Highlight war dabei die August-Macke-Ausstellung.

„Kunst und Kultur ist so vielfältig bei uns im Sauerland. Man muss dafür nicht erst in die Ballungszentren fahren. Bei uns um die Ecke gibt es so viel zu entdecken.“, so das Fazit von Kreistagsmitglied Günther Wiese, welcher direkt eine Wiederholung versprach. „Kunst & Politik wird 2020 fortgesetzt.“ Weitere Informationen auch unter www.spd-Brilon.de.

Quelle (Text & Bild): Dirk Wiese – SPD Brilon

Bericht : brilon-totallokal.de - Ihr Nachrichtenmagazin aus Brilon