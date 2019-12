FC Germania Nehden richtet Seniorennachmittag aus

Seniorennachmittag in der ehemaligen Schule in Nehden

brilon-totallokal: Am ersten Adventswochenende fand wieder der Seniorennachmittag in der ehemaligen Schule in Nehden statt, der in diesem Jahr vom Vorstand des FC Germania Nehden organisiert wurde. Neben Kaffee und Kuchen gab es wieder ein buntes Rahmenprogramm für alle Seniorinnen und Senioren ab 60. Beim anschließenden Bier und dem ein oder anderen Hochprozentigen entwickelten sich lebhafte Gespräche und Unterhaltungen.

Unser Bürgermeister, Dr. Christof Bartsch war ebenfalls anwesend und nutze die Gelegenheit, um sich mit den Bürgerinnen und Bürgern aus Nehden auszutauschen. Wie immer eine gelungene Veranstaltung der Dorfgemeinschaft.

Quelle: Christoph Höing

