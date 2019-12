Gesund altern und gut leben im ländlichen Raum

Noch freie Plätze bei der Informationsveranstaltung des Demenznetzwerkes

brilon-totallokal: Für die Ganztagsveranstaltung der Demenznetzwerke aus dem HSK am Dienstag, 17.Dezember, sind noch Plätze frei. Offen für alle Interessierte beginnt die Veranstaltung um 9.30 Uhr in der Stadthalle Meschede. Nach Fachvorträgen und Diskussion endet die Tagung um 15.30 Uhr.

Die Teilnahmegebühr für die Veranstaltung beträgt 15 Euro pro Person (inkl. Speisen und Getränken), die am Tag der Veranstaltung in bar zu entrichten ist. Anmeldungen werden noch bis zum Montag, 9.Dezember, von Anne Rickert per Tel.: 0291/ 94 -1224 oder per Mail: anne.rickert@hochsauerlandkreis.de entgegengenommen.

Quelle (Text & Bild): Hochsauerlandkreis

