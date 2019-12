Nur noch wenige Karten für das Kinderliederkonzert „Fidolino“

brilon-totallokal: Weihnachten steht vor der Tür und vier Musiker treffen sich am Freitag, 13. Dezember 2019 um 10 Uhr im Bürgerzentrum Kolpinghaus Brilon, um gemeinsam adventliche Musik zu spielen. Aber irgendwie will es mit dem Miteinander beim „Fidolino“-Kinderliederkonzert „Merry X-Mas – Alles Lametta, oder was?“ für 4 bis 6-Jährige Gäste nicht so recht klappen. Jeder spielt seine Lieblingsweise auf Flöte, Saxophon, Klavier oder singt ein bekanntes Weihnachtslied. wie einzelne Lamettafäden am Weihnachtsbaum hängt hier eine Melodie, dort ein Akkord. Schön für sich alleine aber gemeinsam klingt es eher nach verhakten Lamettaliedern und zerknüllten Akkorden…

Also heißt es nun sich zusammenzuraufen, zu hören, welche Lieblingsweise zu welcher Begleitung passt, wie alte Weihnachtslieder und neue Rhythmen zusammenkommen. Und glücklicherweise bleiben die Vier mit ihrer Aufgabe nicht alleine, sondern das junge Publikum hilft ihnen durch Singen und Klatschen das musikalische Lamettaknäuel allmählich zu entwirren und ein wunderbar glänzendes Klanggebilde zu weben, in dem alle Weisen, Melodien, Akkorde und Rhythmen zusammen weihnachtlich erstrahlen.

Für das von „Brilon Kultour“ veranstaltete und der Volksbank Brilon-Büren-Salzkotten und den Stadtwerken Brilon unterstützet Konzert sind nur noch wenige Restkarten bei BWT Brilon und an der Tageskasse erhältlich.

Quelle (Text / Bild): Brilon Kultour – Thomas Mester / „Brilon Kultour“

