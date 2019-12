Weltpremiere: Erste Offline-Finals der 99Liga

Das letzte Wochenende vor Weihnachten steht an. Alle kommen zur Ruhe und stimmen sich auf das Fest der Liebe ein. Doch nicht überall ist diese Ruhe zu erkennen. In der Bundesliga ist es spannend wie selten, wenn am letzten Spieltag vor der Winterpause der Herbstmeister gekürt wird und der Spielbetrieb für vier Wochen pausiert. Aber nicht nur im Fußball geht es hoch her, auch im Esport werden Schlagzeilen geschrieben. Denn am gleichen Wochenende finden auch die ersten Offline-Finals der größten CS:GO Liga weltweit statt und das in der Warsteiner Music Hall in Dortmund.

Es geht bei dem Videospiel nicht nur um Reaktionsschnelligkeit, sondern auch – wie beim Fußball – um Sport. Die legendäre Saison findet am 21. Dezember ihren Höhepunkt, wenn die vier besten Mannschaften aus der Saison in drei Spielrunden den Sieger ermitteln. Unterstützt werden die Teams dabei von hunderten Zuschauern. Marco Niemann, Globaler Leiter der Freaks 4U Gaming GmbH, zieht schon vor den Finals ein Fazit und bedankt sich bei allen Partnern: „Das Jahr 2019 war bis hierher ein voller Erfolg. Durch die Unterstützung unserer Partner, allen voran Warsteiner, konnten wir die 99Liga auf ein ganz neues Level heben.“