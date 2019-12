avantiair wartet Flugzeuge am Paderborn-Lippstadt Airport

Zusätzliche Charterangebotedurch avantiair am Paderborn-Lippstadt Airport erwartet

brilon-totallokal: Die deutsche Fluggesellschaft avantiair mit Sitz am Siegerlandflughafen wartet ab sofort ihre Flugzeuge vom Typ Fokker 100 am Paderborn-Lippstadt Airport. Hierfür hat sich die Airline eine entsprechende Hangar-Fläche am Heimathafen gemietet.

Am Standort finden ab sofort verschiedenste Wartungs- und Instandhaltungsarbeiten an den Flugzeugen der avantiair-Flotte statt. Die Fluggesellschaft ist sowohl auf das längerfristige Leasing von Flugzeugen, das die Bereitstellung der benötigten Cockpit- und Kabinencrew sowie die Wartung der Maschine beinhaltet, als auch den kurzfristigen Charter von bereederten Flugzeugkapazitäten spezialisiert. avantiair betreibt aktuell zwei Maschinen des Typs Fokker 100. Die Flugzeuge verfügen über 100 Sitze mit einem großzügigen Sitzabstand und sind flexibel innerhalb Europas einsetzbar.

„Durch die Wartung der Flugzeuge bei uns am Heimathafen ergeben sich auch zusätzliche Angebote für Charter-Flüge am Standort“, zeigt sich Dr. Marc Cezanne, Geschäftsführer der Flughafen Paderborn/Lippstadt GmbH, erfreut.

