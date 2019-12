Gewinnübergabe der Aktion „Mit Rad zur Tat“

Gewinner freuen sich über hochwertige Gutscheine

brilon-totallokal: Die Gewinnerinnen und Gewinner der Aktion „Mit Rad zur Tat“ stehen fest und freuen sich über die attraktiven und sportlichen Gewinngutscheine der Hauptsponsoren der Briloner Fahrradhändler Feldmann, Neumann/liquid-life und Ebike Store Schröder. Im Rahmen des Briloner Weihnachtsmarktes der Sparkasse Hochsauerland fand die Übergabe der Gutscheine durch Bürgermeister Dr. C. Bartsch und den Sponsorenvertretern der Firma Feldmann (Frau Feldmann), der Firma Neumann/liquid-life (Herr Neumann) sowie der AOK NW (Herr Schröder) und der Barmer GEK (Herr Günter) statt.

Über jeweils einen Gutschein á 500 € (finanziert durch die Fahrradhändler) freuen sich Martin Flock, Cornelia Schepers und Hannes Paul Hillebrand. Sechs Gutscheine á 100 € (3x Krankenkassen AOK NW, 3x und Barmer GEK) gingen an Marita Steinbeck, Christoph Kloke, Timo Mengeringhausen, Thomas Walzak, Margret Heinz und Petra Wilke. Zusammen sind die Gewinner insgesamt 5061 km gefahren.

Die Aktion „Mit Rad zur Tat“ fand in diesem Jahr bereits zum vierten Mal statt und erfreut sich mit über 250 Teilnehmern einer wachsenden Beliebtheit. „Mit Rad zur Tat“ ist Teil der Städtischen Gesundheitsinitiative „Brilon bewegt“. Bürgermeister Dr. Christof Bartsch betonte, dass diese Aktion auch im nächsten Jahr fortgeführt wird. Die Sponsoren sind sich einig, dass eine Änderung der Teilnahmebedingungen sicherlich zu mehr Teilnehmern führen könnte. Also schließen Sie es nicht aus, im nächsten Jahr etwas daran zu verändern. Wir dürfen gespannt sein, was sich im nächsten Jahr aus den Gesprächen ergibt.

Bild: Strahlende Gewinner rund um Bürgermeister Dr. Christof Bartsch bei der offiziellen Preisverleihung zur Aktion „Mit Rad zur Tat“

