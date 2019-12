Neuer Zumbakurs der VHS Olsberg ab Januar 2020

4141

Die VHS Olsberg bietet im neuen Jahr einen Zumbakurs in Antfeld an

brilon-totallokal: Zumba ist ein Tanz-Fitness-Programm, welches durch lateinamerikanische und internationale Rhythmen inspiriert ist. Der Kurs kombiniert einfache Schrittkombinationen mit einem intensiven Training des Herz-Kreislauf-Systems. Zumba eignet sich für Frauen und Männer aller Altersklassen.

Der Kurs beginnt am Montag, den 6. Januar 2020, und findet an elf Abenden jeweils von 18:00 bis 19:00 Uhr in der Sporthalle in Antfeld statt. Anmeldungen sind telefonisch unter Tel.: 02962-3080 sowie online unter www.vhs-bmo.de möglich.

Quelle (Text & Bild): Friederike Gretsch – Volkshochschule – Brilon-Marsberg-Olsberg

