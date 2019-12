410 Jahre Treue dem Städtischen Krankenhaus Maria-Hilf

14 langjährige Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter für Ihre Treue zum Hau geehrt.



brilon-totallokal: Gleich 14 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Städtischen Krankenhaus Maria-Hilf Brilon gGmbH feierten in diesem Jahr ihre Dienstjubiläen und wurden in einem kleinen Festakt am vergangenen Donnerstag durch Geschäftsführung und Trägervertreter gewürdigt. Bei 10 Jubilarinnen die dem Krankenhaus seit 25 Jahren die Treue halten und 4 weitere Jubilare, die schon seit 40 Jahren für das Haus tätig sind, können die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen auf stolze 410 Jahre Berufserfahrung und professionelle Tätigkeit für die Patientinnen und Patienten des Hauses zurückblicken. Fünf weitere langjährige Mitarbeiterinnen wechselten im laufenden Jahr von ihrer aktiven Dienstzeit in den Ruhestand.

In einer Ansprache dankte Geschäftsführer René Thiemann den langjährigen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern für ihre Treue. Der Dienst, den die Jubilarinnen dabei täglich für Kranke und Hilfsbedürftige leisten und geleistet haben, erfordert große Professionalität und ein hohes Maß an Verantwortung, Sachkenntnis und Einfühlungsvermögen.

Seitens des Krankenhausträgers dankte der Vorsitzende der Gesellschafterversammlung Wolfgang Pack auch im Namen von Bürgermeister Dr. Bartsch und in Vertretung für Rat und Verwaltung für die langjährige Treue zum Haus. Dabei ging er auch auf die richtungsweisenden Beschlüsse der letzten Wochen und Monate ein, die das Krankenhaus positiv für die zukünftige Gesundheitsversorgung in der Region aufstellen. Im Beisein von Vertretern von Krankenhauses und des Betriebsrates wurde den Jubilaren neben Blumensträußen und Urkunden auch ein kleines Präsent überreicht. Beim geselligen Kaffeetrinken tauschte man Erinnerungen aus den vielen gemeinsamen Berufsjahren im Krankenhaus aus und so manche Anekdote brachte die Anwesenden zum Schmunzeln.

Zum 40-jährigen Dienstjubiläum wurden geehrt: Bärbel Albrecht, Reinhilde Stein, Thomas Becker, Renate Brandenburg

Zum 25-jährigen Dienstjubiläum wurden geehrt: Meike Bremer, Christiane Loer, Claudia Dolle, Michael Frigger, Katja Aust-Laukötter, Karina Hirsch, Brigitta Sauermann, Ruth Becker, Heike Willeke, Anke Schmidt

Zum Ruhestand wurden geehrt: Brigitte Böddicker, Ellen Ridder, Marianne Chomsé, Christel Pena, Cornelia Hillebrand.

