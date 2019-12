Kartenvorverkauf für „Schlager und Schlagsahne“ am 9. Februar 2020

Hommage an die ZDF-Hitparade mit Freddy Albers

brilon-totallokal: Der Entertainer Freddy Albers präsentiert seine „Hommage an die ZDF-Hitparade der 70er Jahre“, die seinerzeit der unvergessene Dieter Thomas Heck 183 Mal moderierte! Am Sonntag, den 9. Februar 2020 ab 15.30 Uhr heißt es im Bürgerzentrum in Brilon: „Hossa! Hossa!“ Da erklingen die Kultschlager von Rex Gildo, Chris Roberts, Udo Jürgens, Howard Carpendale & Co.

Für Freddy Albers als Fan der 70er ist diese Musik ein ebenso großer Spaß wie für das stets mitsingfreudige Publikum – und wer ihn bereits im Januar 2019 bei „Seemannslieder & Schlagsahne“ in Brilon erlebt hat, hat diesen Termin vermutlich schon fest gebucht.

Karten für das von „Brilon Kultour“ veranstalten Livekonzert „Schlager und Schlagsahne“ sind ab sofort für 6 Euro im Vorverkauf erhältlich bei den Briloner Buchhandlungen Prange und Podszun sowie bei der BWT Brilon (Tel.: 02961/9699-0 oder per E-Mail kultur@brilon.de). Vorort können Kaffee und Kuchen zu fairen Preisen erworben werden (nicht im Eintrittspreis enthalten!)

Quelle (Text / Bild): Thomas Mester – Brilon Kultour / Marion Klabes-Hesse

