Letztes Wochenende mit „August Macke – ganz nah“

Langer Abend und Finissage locken ins Sauerland-Museum

brilon-totallokal: Mit einer lllumination aus August Mackes leuchtenden Lieblingsfarben wird das Museum am letzten Ausstellungswochenende inszeniert. Am Samstag, den 7. Dezember, ist das Museum von 14 bis 22 Uhr geöffnet. Ab 18 Uhr sorgt das stimmungsvolle Duo “Soulflies” aus Aachen für musikalische Unterhaltung mit Gitarre und Gesang. Die Gäste können bei einem Glas Wein verweilen und sich über die Eindrücke aus der Ausstellung austauschen.

Am Sonntag, 8. Dezember, dem letzten Tag der Ausstellung, öffnet das Museum von 10 bis 18 Uhr. Interessierte haben mehrfach am Tag die Gelegenheit sich bei kurzen Ausstellungseinführungen in die Ausstellung einzuhören. Im Blauen Saal findet von 14 bis 17 Uhr ein offenes pädagogisches Programm statt, bei dem Kinder eigene Kunstwerke aus August Mackes Vorlagen schaffen können.

Eintrittspreise zur Sonderausstellung: Erwachsene 5 €, Kinder 2,50 €. Das pädagogische Programm am Sonntag ist kostenlos.

Bild: Ausstellung “August Macke – ganz nah”

Quelle (Text & Bild): Martin Reuther – Pressestelle Hochsauerlandkreis / Dr. Paulus Decker

