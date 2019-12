Relegationswettkampf im Gerätturnen zur Landesliga II

Aufstiegswettkampf im Gerätturnen endete für den TSV Bigge Olsberg leider nicht ganz so erfolgreich wie gewünscht

brilon-totallokal: Der Aufstiegswettkampf im Gerätturnen fand in diesem Jahr am 1. Dezember in Ochtrup statt. 14 Mannschaften aus Westfalen gingen an den Start. Das Ziel war, unter die ersten 4 Mannschaften zu kommen, um 2020 in der Landesliga zu turnen.

Der TSV Bigge Olsberg hatte sich mit dem Gewinn der Gauliga für den Relegationswettkampf qualifiziert. 8 Turnerinnen gingen an den Start. 4 Mädchen durften jeweils in der olympischen Reihenfolge Sprung, Spannbarren, Balken und Boden ihre Küren präsentieren.

Jede Turnerinn wurde nach ihren Stärken mindesten einmal eingesetzt. So konnte Sarah Normann zum ersten Mal im Land ihren Sprung zeigen, Aimee Wetzel stellte sich am Barren vor, Sina Stanke am Schwebebalken und Paula Hilbert zeigte ihre Kür am Boden. Außerdem dabei waren Kathrin Patzsch, Pia Gnad, Meike Herbrandt und Lorina Schmidtke. Trotz persönlicher Bestleistungen reichte es leider nicht für den Aufstieg.

Quelle (Text & Bild): Barbara und Norbert Richter – TSV Bigge-Olsberg

Bericht : brilon-totallokal.de - Ihr Nachrichtenmagazin aus Brilon