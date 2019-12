Weihnachtskonzert in Willingen

Am Sonntag, 15. Dezember 2019 um 17.00 Uhr laden der Gemischte Chor und der Männerchor der MGV Concordia Willingen in die Katholische Kirche St. Augustinus nach Willingen ein

brilon-totallokal: Zu einem feierlichen Weihnachtskonzert laden die Chöre unter Leitung von Nikolaus Schröder herzlich in die Kath. Kirche St. Augustinus in Willingen ein. Am 3. Adventssonntag um 17 Uhr singen der Gemischte Chor und der Männerchor Concordia Advents- und Weihnachtslieder. Mit besonders stimmungsvollen, traditionellen und modernen Chorliedern und Texten möchten die Sänger und Sängerinnen die Besucher freudig auf die Weihnachtszeit einstimmen. Eintritt frei.

Quelle (Text / Bild): Petra Stremme – MGV Concordia Willingen 1881 e.V / Erich Marx

