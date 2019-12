Adventszauber am Heimathafen

Am Paderborn-Lippstadt Airport weihnachtet es sehr

brilon-totallokal: Am 3. Advent wird es weihnachtlich am Paderborn-Lippstadt Airport, denn dann lädt der Heimathafen wieder zum traditionellen Adventszauber ein. In diesem Jahr sorgen mehr als 50 Aussteller und Attraktionen am 15. Dezember von 11.00 bis 18.00 Uhr für ein abwechslungsreiches Shopping- und Gastronomieangebot.

Im und vor dem Terminal des Heimathafens werden unter anderem weihnachtliche Dekorationen aus Holz, Eisen und Glas, Genähtes wie Taschen, Kissen oder Kinderkleidung sowie Schmuck und Schokolade angeboten. So bietet sich kurz vor Weihnachten nochmal die Gelegenheit nicht nur schöne Geschenke zu finden, sondern gleich auch den passenden Weihnachtsbaum mitzunehmen. Zu den Ausstellern gehören in diesem Jahr auch die AOK, Vorwerk und der Reiseveranstalter DER SCHMIDT. Besonderes Highlight: Alle Besucher, die vor Ort in einem der Airport-Reisebüro eine Reise ab PAD buchen, parken während ihres Urlaubs kostenlos.

Ein buntes Rahmenprogramm sorgt zudem für Unterhaltung von Jung und Alt. So können die kleinen Gäste beispielsweise in einer Bastelecke ihrer Kreativität freien Lauf lassen und aus Naturmaterialien Windlichter oder Fensterdekorationen basteln. Außerdem verteilt das Flughafen-Maskottchen Homie süße Überraschungen und ein Luftballonkünstler sorgt für Spaß. Ein Nostalgie-Dampfkarussell sowie der Tragschrauber der Flugschule Let’s Rotate sind ebenfalls dabei.

Für den guten Zweck wird es beim Adventszauber wieder eine Tombola mit tollen Preisen sowie einen Bücherverkauf geben. Der Erlös kommt der Aktion Lichtblicke e.V. zu Gute. Der Verein setzt sich für hilfsbedürftige Kinder und Jugendliche sowie deren Familien ein.

Der Eintritt zum Adventszauber ist frei, die Parkgebühr für Besucher beträgt drei Euro.

50 Jahre Paderborn-Lippstadt Airport

Mit der Einleitung eines Planfeststellungsverfahrens für den Bau eines Verkehrslandeplatzes nördlich von Ahden begann im Jahr 1969 die Geschichte des Paderborn-Lippstadt Airports. Der Heimathafen feiert im Jahr 2019 sein 50-jähriges Jubiläum mit einer ganzen Reihe von Aktionen und Events. Eine Übersicht der Veranstaltung gibt es hier. Informationen zur Historie des Airports haben wir auf unserer Homepage zusammengestellt. Mehr lesen Sie hier.

Paderborn-Lippstadt Airport

Der Paderborn-Lippstadt Airport ist der Heimathafen für Urlaubs- und Geschäftsreisende aus Ostwestfalen-Lippe sowie den angrenzenden Regionen in Hessen, Nordrhein-Westfalen und Niedersachsen. Zum Leistungsangebot gehören neben Linien- und Touristikflügen auch Business- und Privatcharterverkehre.

Das Flugangebot umfasst im Winterflugplan sechs Direktverbindungen zu beliebten Urlaubsdestinationen in Spanien, der Türkei und Ägypten. Darüber hinaus stellt der Heimathafen den Anschluss der Region an den weltweiten Luftverkehr über die regelmäßige Anbindung an die Drehkreuze München und Frankfurt sicher.

2018 verzeichnete der Flughafen ein Fluggastaufkommen von rund 736.200 Passagieren sowie mehr als 40.000 Starts und Landungen.

