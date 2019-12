Stimmen und Posaunenklang – Auftakt zum Advent

OPUS 4 & Gemeindechores cantamus berührten die Herzen der Besucher

brilon-totallokal: In Jericho sollen Kollegen von ihnen vor Zeiten die Stadtmauern zum Einsturz gebracht haben. In Brilon berührten sie im Adventskonzert des Gemeindechores cantamus die Herzen der Besucher in der vollbesetzten evangelischen Stadtkirche. Sie- das sind die 4 Posaunisten des Posaunenquartetts OPUS 4, Musiker des Leipziger Gewandhausorchesters, allesamt Meister ihres Fachs.

Ein abwechslungsreiches Programm mit viel Raum zum Genießen des Bläserklangs, abgewechselt durch die nachdenklichen und stimmungsvollen und Chorbeiträge stimmte die Konzertbesucher auf die Adventszeit ein. Kamen zunächst die alten Barockposaunen passend zu den ausgewählten Stücken mit ihrem strahlend klaren Klang zur Geltung, so wechselte im Verlauf des Konzertes die Klangfarbe zu dem wärmeren , weicheren aber auch voller klingenden Posaunenklang der modernen Orchesterinstrumente. In einer atemberaubenden Bearbeitung der bekannten Toccata in d-moll von Johann Sebastian Bach, eigentlich ein Orgelglanzstück, hier bearbeitet für 4 Posaunen vom Leiter des Quartetts, Jörg Richter, kam die ganze Virtuosität der Musiker zum Ausdruck.

Zuvor hatte Ursula Eberbach als Gesangssolistin, begleitet von einer dezent unterstützenden Chorbegleitung den Weg der Könige in einem Lied von Peter Cornelius vorgetragen. Weiter Lieder des Chores im beschwingten volkstümlichen Ton liessen die Zuhörer genüsslich mitschwingen. Im abschließenden Teil des Konzertes musizierten die Posaunen gemeinsam mit dem Gemeindechor unter der Gesamtleitung von Gerhard Eberbach Weihnachtsmusik über zwei bekannte Weihnachtslieder. Mit einer Partita über „Vom Himmel hoch, da komm ich her“ schloss das sehr schön aufeinander abgestimmte Programm. Lang anhaltender Applaus und stehende Ovationen brachten die große Begeisterung der Zuhörerschaft zum Ausdruck. So kam es noch zu zwei Zugaben, ein gemeinsam mit Chor und Posaunen intoniertes Adventslied und ein Weihnachtschoral , gespielt von den vier Posaunen. Beim Verlassen der Kirche war man sich einig, Das ist eine toller Auftakt in die Adventszeit gewesen. Und ein Wusch wurde geäußert. Das Posaunenquartett OPUS 4 möge doch noch mal wieder kommen und mit einem Konzert begeistern.

Quelle (Text & Bild): Jutta Fiebich – Ev. Kirchengemeinde Brilon – Gemeindebüro

