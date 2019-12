Andreas Englisch – Dienstag 04.02. 2020 Kloster Bredelar

Andreas Englisch – Mein Rom

brilon-totallokal: Am Dienstag, 4. Februar kommt der langjähriger Vatikan-Experte und Bestsellerautor Andreas Englisch ins Kloster Bredelar. Mitreißend und kompetent ermöglicht er uns in seinem Vortrag „Mein Rom“ einen Blick hinter die Kulissen des Vatikans.

Als Benedikt XVI. am Rosenmontag, dem 11. Februar 2013 seinen Rücktritt als Papst bekanntgibt, vollzieht sich eine Revolution im Vatikan: zum ersten Mal seit über 700 Jahren legt ein Nachfolger Petri aus freier Entscheidung sein Amt zu Lebzeiten nieder. Als Grund für diesen epochalen Schritt, mit dem er in die Geschichte eingehen wird, führt er schwindende Kräfte an, die eine angemessene Weiterführung des Pontifikats unmöglich machten.

Aber haben nicht auch die dringend nötigen, jedoch immer wieder verschobenen Reformen der römischen Kurie, haben Korruption, Machtmissbrauch, Ränkespiele bis hin zum Geheimnisverrat sowie skandalöse Enthüllungen um anrüchige Männerbünde den Papst bewogen, die Führung des Kirchenstaats in die Hände eines jüngeren, unverbrauchten Nachfolgers zu legen?

Andreas Englisch, langjähriger Vatikan-Insider und Bestsellerautor, hat daran keinen Zweifel. Kaum jemand hat einen so intimen Blick auf die Vorgänge im Vatikan wie er. Schon im April 2012 hat Englisch den Rücktritt Benedikts XVI. in einem Interview für sehr wahrscheinlich gehalten. In seinem Buch „Franziskus – Zeichen der Hoffnung“ enthüllt er die Hintergründe für diese revolutionäre Entscheidung und bringt dabei auch bisher viele zum Teil unbekannte Faktoren ins Spiel.

Andreas Englisch erläutert kenntnisreich, wie sich im Konklave die Machtverhältnisse zugunsten von Papst Franziskus verschoben haben, welche Fraktionen um welche Papabili zunächst noch zur Diskussion standen und was letztlich den Ausschlag für die Wahl Jorge Mario Bergoglios gab. Aufgrund seines profunden Hintergrundwissens gelingt ihm ein sensibles Portrait des neuen Papstes, seiner Herkunft und Fähigkeiten. Und er gibt einen Ausblick darauf, ob und wie es ihm gelingen wird, die schwierigen Aufgaben zu bewältigen, die vor ihm liegen.

Andreas Englisch, seit 25 Jahren in Rom, ist einer der gefragtesten deutschen Vatikan-Experten, wenn es gilt, die Vorgänge hinter den Mauern des Kirchenstaates einer interessierten Öffentlichkeit verständlich zu machen.

Andreas Englisch lebt seit 1987 als Vatikankorrespondent in Rom, wo er über exzellente Kontakte verfügt. Er stand in engem Kontakt zu Papst Johannes Paul II. und gehörte zu den Journalisten, die Benedikt XVI. auf seinen Reisen begleiten durften. Bereits im Jahr 2007 hat Andreas Englisch Jorge Mario Bergoglio in Brasilien persönlich kennengelernt.

Englisch ist Autor der Bestseller »Johannes Paul II.«, »Habemus Papam«, »Gottes Spuren – Die Wunder der katholischen Kirche« und »Benedikt XVI. – Der deutsche Papst«.

