Live-Musik an allen Tagen – Sonntag mit Besuch vom Nikolaus

brilon-totallokal: Ab Donnerstag bis Sonntag Weihnachtsmarkt am Ostring in Brilon. Live Musik an allen Tagen, hausgemachte Quattro-Spezialitäten, Glühwein, Kaffee, Flamm.& Reibekuchen, Grillspezialitäten und und und…

Wir freuen uns auf EUREN Besuch….

Bericht : brilon-totallokal.de - Ihr Nachrichtenmagazin aus Brilon