BSD-Sportler setzen die Akzentebeim ICC/EC Skeleton in Winterberg

Gute Leistungen trotz Regen und Wind in Winterberg

brilon-totallokal: Es war die erwartete sportliche Bilanz bei schwierigen Witterungsbedingungen mit Regen und Wind: BeimIBSF Intercontinental Cup (ICC) und Europacup (EC) Skeleton am Wochenende in Winterberg setzten einmal mehr die deutschen Sportlerinnen und Sportler die Akzente.

Das ICC-Rennen der Herren gewann Christopher Grotheer (BRC Thüringen) vor Kilian von Schleinitz (WSV Königssee). Bei den Frauen war Susanne Kreher (RBSV Sachsen-Oberbärenburg) nicht zu schlagen. Zweite wurde Hannah Neise vom BSC Winterberg, die nach überstandener Krankheit mit einer sehr guten Leistung aufwarteteund Lob von Anja Selbach, der Bundestrainerin Nachwuchs,erhielt: „Hannah hat großes Potenzial.“Für Grotheer war es nach seinem Erfolgin Sotschi der zweiteICC-Sieg der laufenden Serie, Kreher gewann alle bisherigen drei Rennen.

Beim EC-Rennen der Herren feierten die Sportler des Bob-und Schlittenverbandes für Deutschland (BSD) einen dreifachen Triumph. Lukas Nydegger (RC Berchtesgaden) gewann vor dem Hallenberger Felix Seibel und Martin Rosenberger vom Königssee. Bei den Frauen gelangdenbeiden Britinnen Hannah Stevenson und Amelia Coltmann ein Doppelerfolg.Auf dem dritten Platz landete Hanna Staub(RRV Sonneberg/Schalkau).

Aufgrund der widrigen Witterungsverhältnisse wurde das EC-Rennen der Herren nach einer Jury-Entscheidung im zweiten Durchgang abgebrochen und daher nur der erste Lauf gewertet. Insgesamt nahmen über 110 Aktive aus 20 Ländern an der zweitätigen Veranstaltung in der VELTINS-EisArenateil. Das Leistungsniveau war trotz des Wetters ansprechend. Ein Großteil der Sportlerinnen und Sportler wird an der IBSF Junioren-WM Bob & Skeleton am 8. und 9. Februar in Winterberg teilnehmen. „Das ist das große Ziel, darauf freuen wir uns“, sagte Felix Seibel. Am nächsten Wochenende geht es aber zunächst an den Königssee. Dort finden der 4. ICC sowie der 2. und 3. EC Skeleton statt.

Quelle (Text & Bilder): Sandra Schmitt – Sportzentrum Winterberg Hochsauerland GmbH

