“Dumpo Dinki” – Wie Fremde Freunde werden

Finger-Figurentheater mit Livemusik – Für Zuschauer ab 4 Jahren

brilon-totallokal: Am Mittwoch, 15. Januar 2020 öffnet sich um 15 Uhr der Vorhang für das Kindertheater „Dumpo Dinki“ im Bürgerzentrum Kolpinghaus Brilon. Es beginnt mit zwei Händen, die sich begegnen. Dumpo trifft Dinki und beide sind sich erst einmal sehr, sehr fremd! Der eine grummelnd und hat die Faustgeballt, die Andere frech, verspielt und neugierig. Wer ist der jeweils Andere? Freund oder Feind? Jede will ihren Platz behaupten, die Richtige und Einzige sein. Kann es nur einen geben oder geht es auch” Hand in Hand”?

„Dumpo Dinki“ ist ein Theaterstück in “Phantasiesprache” und mit Finger-Figuren und Livemusik, das sich auch für fremdsprachige Zuschauer eignet. Und ein frech-fröhliches “Handgemenge” über den ganzen Kosmos menschlicher Beziehung, an dessen Ende das Vertrauen ineinander siegt.

Für das von „Brilon Kultour“ veranstaltete und dem Kultursekretariat NRW Gütersloh unterstütze Kindertheater sind Karten bei der BWT Brilon, Derkere Straße, Brilon (Tel.: 02961 9699-50, [email protected]) für 4 Euro erhältlich.

Quelle (Text / Bild): Christoph Kloke – figurentheater-klatt.de

