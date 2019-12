Wahlen zur Halbzeit – CDU-Landtagsfraktion bestätigt Fraktionsvorstand

In der heutigen Fraktionssitzung hat die CDU-Landtagsfraktion ihren Vorstand turnusgemäß neu gewählt.

brilon-totallokal: Mit klarer Mehrheit sind Bodo Löttgen als Fraktionsvorsitzender und Matthias Kerkhoff als Parlamen­tarischer Geschäftsführer in ihren Ämtern bestätigt worden. Zu den ersten Gratu­lanten zählte Ministerpräsident Armin Laschet.

Löttgen erhielt bei seiner Wahl 86,4 Prozent der Stimmen (Ja 57, Nein 9 und 3 Enthaltungen). Kerkhoff bekam 93,8 Prozent der Stimmen der CDU-Landtags­abgeordneten (61 Ja, 4 Nein, 4 Enthaltung).

Bodo Löttgen bedankte sich für das Vertrauen und erklärte: „Das Amt des Fraktions­vor­sitzenden ist eines der spannendsten in der Politik. In den vergangenen zweieinhalb Jahren habe ich es mit großer Freude ausgeführt und auch künftig werden die Abgeordneten der CDU-Landtagsfraktion bei mir stets ein offenes Ohr finden. Ich danke der Fraktion für das große Vertrauen, das mir entgegengebracht wurde. Mit der Landesregierung sowie unserem Koalitionspartner FDP wollen wir weiterhin vertrauensvoll und verlässlich zusammenarbeiten. Der Koalitionsvertrag bietet eine sehr gute Grundlage dafür, auch in den kommenden Jahren erfolgreich Politik für die Menschen in Nordrhein-Westfalen zu gestalten.”

Die überzeugenden Wiederwahlergebnisse von Löttgen und Kerkhoff zeigen das große Vertrauen, das sie in der CDU-Landtagsfraktion genießen. Auch bei den sechs Stellvertretern und den Beisitzern im Fraktionsvorstand gab es keine personellen Veränderungen. Als stellvertretende Fraktionsvorsitzende wurden Rainer Deppe, Gregor Golland, Dr. Marcus Optendrenk, Thorsten Schick, Daniel Sieveke und Petra Vogt bestätigt, als Beisitzer Katharina Gebauer, Kirstin Korte, Henning Rehbaum und Klaus Voussem. Dr. Jörg Geerlings bleibt Justiziar der Fraktion, Bernd Krückel Finanzbeauftragter.

