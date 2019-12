Focus-Gesundheit: Die besten Reha-Kliniken 2020

Mutter-Kind-Klinik St. Ursula ist unter den besten Kliniken Deutschlands

brilon-totallokal: Die Mutter-Kind-Klinik St. Ursula gehört zu den besten Reha-Kliniken Deutschlands. Das ist das Ergebnis einer Studie des Nachrichtenmagazins Focus. Die Klinik St. Ursula überzeugt durch eine besonders hohe Reputation in Fachkreisen und ein vielfältiges medizinisches Angebot. In der Klinikliste 2020 werden erstmalig Eltern-Kind-Kuren berücksichtigt, wie sie in der Caritas-Klinik St. Ursula angeboten werden.

„Wir freuen uns, dass unser Haus unter den 16 besten Kliniken in Deutschland ist“, sagt Klinikleiterin Karin Krohn. Besonders viele Punkte sammelte die Einrichtung in Winterberg bei der Weiterempfehlung durch die Patientinnen, die bereits eine Kur in St. Ursula gemacht haben, sowie für einen besonders hohen Standard in der Kategorie Medizin –Therapiespektrum. „Das bestätigt uns in unserem Konzept sowie in der Wahl der Spezialisierungen“, betont Karin Krohn. 1967 wurde das Haus eröffnet und 1988 durch das Müttergenesungswerk anerkannt.

Seit 1994 werden dreiwöchige Vorsorge und Rehabilitationsmaßen für 44 Frauen und 75 Kinder angeboten. Zehn Jahre später erfolgte in 2015 die Spezialisierung auf die Themen Trauerbewältigung von Frauenund Kindern, tiergeschützte Therapie und ebenso die Aufnahmemöglichkeiten von Kleinkindern ab 6 Monaten. Zum 1. Januar 2018 wurde der Trägerwechsel vom Caritas Kur-und Erholungsheime im Erzbistum Paderborn e.V. zur Caritas Brilon für Gesundheit und Familien gGmbH, der zweitenTochtergesellschaft des Caritasverbandes Brilon, vollzogen. Aktuell wird die Klinik für 3,7 Millionen Euro modernisiert.

Unter anderem werden 15 neue Appartements für die Teilnehmerinnender zukünftigen Vorsorge und Rehabilitationsmaßnahmen für pflegende Angehörige gebaut. Kernsaniert wird auch die Badeanalage: Es wird ein auf Regeneration und Rehabilitation ausgelegter Kneipp-und Saunabereich entstehen. Ein neuer Anbau wird zum Ruhe-& Erholungsort –inklusive Physiotherapie und Massagen.

Zu St. Ursula gehört darüber hinaus ein 25.000 Quadratmeter großes Wald-und Grünareal.„Das super Ergebnis der Focus-Liste bestärkt uns erneut darin, dass Familien in St. Ursula ein sehr gutes Angebot zur Gesundheit und für ein gelingendes Leben finden“, freut sich Heinz-Georg Eirund, Vorstand Caritasverband Brilon: „Als Caritas liegt uns das Wohl der Familien als Keimzelle der Gesellschaft besonders am Herzen.“

Info: Die Focus Klinik-Liste – Die Focus-Gesundheit Reha-Klinik-Liste 2020 nennt die Top Reha-Kliniken Deutschlands. Für die Auflistung entwickelte das Recherche Institut Inquire Munich (MINQ) ein Bewertungsschema speziell für die Qualität von Reha-Kliniken mit verschiedenen Ausrichtung, wie bspw. Orthopädie, Neurologie, Krebs. Erstmalig wurden auch Eltern-Kind-Kuren bewertet. Die Recherche fußt auf Befragungen von Ärzten, Patientenverbänden, Selbsthilfegruppen und Sozialdienstmitarbeitern in rund 1.500 Akut-Krankenhäusern. Ebenso wurden Daten zur Ausstattung, Serviceangebote, Hygiene und Qualitätssicherung einbezogen.

Der Caritasverband Brilon e.V. ist ein Verband der Freien Wohlfahrtspflege. Der CVB ist gemeinnützig anerkannt und ist ein rechtlich selbstständiger Träger und Anbieter sozialer Leistungen. Im Verbandsgebiet, das sich in der Diözese Paderborn über die Dekanate Hochsauerland-Ost (NRW) und Waldeck (Hessen) erstreckt, liegen 54 Dienste und Einrichtungen in den Bereichen der Senioren-und Krankenhilfe, der Behindertenhilfe, der Suchtkrankenhilfe, der Kinder-, Jugend-und Familienhilfe sowie des Kur-und Erholungswesens in Trägerschaft des CVB. Hinzukommen Beratungsstellen sowie sechs Werkstätten für Menschen mit Behinderung. Über 1.100 hauptamtliche Mitarbeiter arbeiten beim CVB, die täglich über 5.000 Kontakte zu Bürgern haben, die Rat und Hilfe suchen. Darüber hinaus engagieren sich über 1.100ehrenamtliche Kräfte. Ehrenamt wie Hauptamt treten ein für ihre Nächsten. Unser Leitbild lautet: Dem Menschen dienen.

Quelle (Text & Bild): Sandra Wamers – Caritasverband Brilon e.V.

