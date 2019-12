Jahresrückblick: Löschgruppe Hoppecke

Löschgruppenführer Markus Schmelter begrüßte im Gerätehaus der Löschgruppe Hoppecke den Leiter der Feuerwehr Brilon Wolfgang Hillebrand, die Fachbereichsleiterin Karin Wigge, sowie die Ortsvorsteherin Alice Beele und die Mitglieder der Löschgruppe Hoppecke.

brilon-totallokal: Löschgruppenführer Schmelter begann seinen Jahresrückblick mit den Worten: „Das Jahr 2019 war mit Sicherheit eines der ereignisreichsten Jahre überhaupt.“ Bei 55 Einsätzen sind 1010 Stunden aktive Einsatztätigkeit angefallen. Das sind knapp dreimal so viel Einsatzstunden wie im Vorjahr.

Als besondere Einsätze erwähnte Markus Schmelter unter anderem: die lange Ölspur zwischen Hoppecke und Bontkirchen mit 86 Std Einsatzdauer, die Rettung einer abgestürzten Person, dem Großbrand mit 216 Std Einsatzdauer und zahlreichen wetterbedingten Einsätzen. Alarmierungen gab es zu 13 Bränden, 28 technische Hilfeleistungen, zwei Fehlalarmen, zwei Brandschutzerziehungen, acht Brandsicherheitswachen und zwei Einsätzen für den Bürger und Behördendienst.

Im Jahr 2019 wurden interne Weiterbildungen an 36 Schulungs- und Ausbildungsabenden getätigt, weitere 565 Stunden wurden von den Einsatzkräften auf 19 unterschiedlichen Lehrgängen erbracht. Insgesamt wurden von den Kameraden 2955 Stunden Feuerwehr-Technischer Dienst geleistet, knapp doppelt so viel wie im Vorjahr.

Um die Themen: „Retten, Löschen, Bergen, Schützen“ weiterhin der Bevölkerung näher zu bringen, wurden verschiedene Schauübungen mit der Jugendfeuerwehr und der aktiven Wehr am 19. Oktober 2019 durchgeführt. Hierzu wurden alle Bewohner in und um Hoppecke zum Gerätehaus eingeladen, auch unter dem Aspekt, „Jeder wird gebraucht, werde auch du Mitglied in der Freiwilligen Feuerwehr“. Zwei neue Quereinsteiger konnten für die Einsatzabteilung und drei Jugendliche für die Jugendfeuerwehr gewonnen werden. Somit besteht die Löschgruppe Hoppecke derzeit aus 42 aktiven Einsatzkräften, 11 Kameraden in der Ehrenabteilung und 12 Jugendlichen in der Jugendfeuerwehr.

Auf Grund von Umbauarbeiten am Gerätehaus und der Dorfplatzerneuerung musste die Löschgruppe acht Wochen lang umziehen. Schmelter bedankte sich nochmals beim Schützenverein und der Firma Hoppecke Batterien für die logistische Unterstützung.

Auch die Jugendfeuerwehr Hoppecke hatte ein ereignisreiches Jahr. Durch den plötzlichen Tod des Jugendfeuerwehrwartes musste eine neue Führung gefunden werden. Marcel Morhenne als 1. Jugendfeuerwehrwart und seine Schwester Jaqueline Fortuna als seine Stellvertreterin wurden vom Leiter der Feuerwehr die Funktionen übertragen. Auch Jugendfeuerwehrwart Morhenne berichtete von zahlreichen Veranstaltungen. Der junge Feuerwehrnachwuchs traf sich an 30 Abenden in den verschiedensten Varianten. Die feuerwehrtechnische Ausbildung, sowie auch Spiel und Spaß (wie z.B. Schwimmen, Bowlen) kamen nie zu kurz, so Morhenne.

Neben der Funktionsübertragung konnte Wehrführer Hillebrand auch einige Beförderungen aussprechen. Feuerwehrmann-Anwärter ist nun Kai Vellmer. Zum Feuerwehrmann wurden Timon Bunse, Frederick Holz, Hannes Muffert, Christian Kürmann und Nikolaus Taoussanis und zur Feuerwehrfrau Jaqueline Fortuna befördert. Felix Peters und Leon Jung haben nun den Dienstgrad Oberfeuerwehrmann und Marcel Czychi Hauptfeuerwehrmann. Unterbrandmeister ist Fabian Peters und Brandinspektor Erwin Mungenast.

Auch die Ehrungen für langjährige Mitgliedschaften wurden von Wehrführer Hillebrand übernommen. Ralf Osthoff erhielt das Feuerwehr-Ehrenzeichen in Silber für 25 Jahre. Karl-Heinz Hillebrand und Theo Schulenberg wurden jeweils für 50 jährige Mitgliedschaft mit der Ehrennadel in Gold geehrt.

Bild: Die geehrten und Beförderten Mitglieder der Löschgruppe Hoppecke mit Fachbereichsleiterin Wigge, Wehrführer Hillebrand und der Löschgruppenführung

Quelle: Marc Heines – Freiwillige Feuerwehr der Stadt Brilon

Bericht : brilon-totallokal.de - Ihr Nachrichtenmagazin aus Brilon