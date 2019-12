Einladung zum Neujahrsempfang

Der traditionelle Neujahrsempfang der Stadt Brilon findet zu Beginn des neuen Jahres am 12.1.2020 in der Briloner Schützenhalle statt.

brilon-totallokal: Dazu lädt Bürgermeister Dr. Christof Bartsch dieses Mal alle Bürgerinnen und Bürger aus Stadt und Dörfern ein. Beginn ist um 11.00 Uhr, Einlass ab 10.15 Uhr. Selbstverständlich ist der Eintritt frei.

„Unterstützt vom Vorstand der St. Hubertus Schützenbruderschaft und in musikalischer Umrahmung durch die Jagdhornbläser und den Schulchor des Gymnasiums Petrinum wollen wir gemeinsam in das 800. Jubiläumsjahr der Stadt starten und uns darauf einstimmen“, freut sich der Bürgermeister auf viele Gäste.

Wie in jedem Jahr werden in unterschiedlichen Bereichen besonders engagierte Bürgerinnen und Bürger in den Mittelpunkt gerückt, dieses Mal „Botschafter Brilons“.

Zur besseren Planung ist eine Anmeldung bis zum 3.1.2020 erforderlich. Die Anmeldung kann schriftlich (Stadt Brilon, Elena Albracht, Am Markt 1, 59929 Brilon), telefonisch unter der Nummer 02961/794102 oder per E-Mail an [email protected] oder [email protected] erfolgen. Da die Teilnehmerzahl durch die Raumkapazität begrenzt ist, ist eine frühzeitige Anmeldung ratsam.

