Jubiläums-WIM: Luftfahrt auf dem Stundenplan

brilon-totallokal: Ballonfahren für Anfänger: Wo sonst könnte man diese Unterrichtsstunde besser verbringen als auf der Warsteiner Internationalen Montgolfiade (WIM)? Auch bei der 30. WIM im kommenden Jahr können Grundschulklassen und Kindergartengruppen aus der Region an einem Schnupperkurs im Ballonkorb teilnehmen. Die Jubiläums-Montgolfiade findet vom 4. bis 12. September 2020 statt.

Raus aus dem Klassenzimmer, auf zur WIM: Wenn erfahrene Piloten schon den ganz Kleinen die bunte Welt des Ballonfahrens zeigen, ist Spaß garantiert. Die Mini-Ballöner dürfen in den Ballonkorb klettern und dabei sein, wenn der Profi den Brenner vorführt. Spielerisch lernen sie, warum es Ballon fahren und nicht fliegen heißt oder wie die riesigen Heißlüfter landen können. Anschließend dürfen alle Teilnehmer des Schnupperkurses eine Ballonhülle von innen begehen. An alle Mini-Piloten der Region: Die Teilnahme ist für die Kindergruppen kostenlos! Einzig die An- und Abreise müssen selbst organisiert werden.

Anmeldungen werden im Organisationsbüro der Warsteiner Internationalen Montgolfiade unter 02902/881400 entgegengenommen.

Die Warsteiner Internationale Montgolfiade Die Warsteiner Internationale Montgolfiade (WIM) ist das größte jährlich stattfindende Ballonfestival Europas. Seit 1986 treffen sich Ballonfahrer aus aller Welt zu dem Großereignis im sauerländischen Warstein. Seit 1996 findet das Festival jährlich statt. Zur 30. WIM werden vom 4. bis 12. September 2020 mehr als 200 Ballonpiloten und bis zu 100.000 Zuschauer erwartet. Organisator der WIM ist die Warsteiner International Montgolfiade GmbH mit den Geschäftsführern Uwe Wendt und Marcus Wendel. Titelsponsor der Veranstaltung ist die Warsteiner Brauerei.

