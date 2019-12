KUNTERBUNT: Laden und Spendenannahme in den Ferien geschlossen

Der gemeinnützigen Laden und die Spendenannahme von KUNTERBUNT e. V. bleiben während der Weihnachtsferien geschlossen.

brilon-totallokal: Erst ab 8. Januar öffnet der Laden in der Friedrichstraße 10 wieder zur gewohnten Zeit: montags, mittwochs und donnerstags jeweils von 10:00 – 12:00 Uhr und von 15:30 – 17:30 Uhr sowie am 1. Samstag im Monat von 10:00 – 12:00 Uhr. Gut erhaltene Kleider- und Spielzeugspenden werden ab 13. Januar wieder montags von 17:00 – 19:00 Uhr An der Schützenhalle 18 entgegen genommen.

Der Verein bedankt sich bei allen Brilonerinnen und Brilonern für die überwältigende Unterstützung im vergangenen Jahr und wünscht Frohe Weihnachten und ein gesundes, glückliches 2020!

Quelle: Kirsten Ecken – KUNTERBUNT Team

Bericht : brilon-totallokal.de - Ihr Nachrichtenmagazin aus Brilon