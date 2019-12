Mitgliederversammlung des Wirtschafts-Club Hochsauerland e.V. in der Almer Schlossmühle

Am Donnerstag, 27.11.2019, fand um 19.30 Uhr die diesjährige Mitgliederversammlung des Wirtschafts-Club Hochsauerland e.V. bei Martin Steiner in der Almer Schlossmühle statt.

brilon-totallokal: Einige Mitglieder des Wirtschafts-Clubs waren der Einladung gefolgt. Da in diesem Jahr keine Neuwahlen anstanden, fanden insbesondere die Themen unter „Verschiedenes“ besondere Beachtung.

Zum Einen berichtete der Vorstand darüber, dass die Website (www.wirtschaftsclub-hsk.de) des Wirtschafts-Clubs in Kürze aktualisiert wird. Dort werden dann künftig aktuelle Informationen, insbesondere auch zu Aktivitäten rund um die Hanse 2020, zu finden sein.

Der Punkt Hanse 2020 sowie der bevorstehende Neujahrsempfang am 05.01.2020 in diesem bedeutenden Jahr waren ebenso Themen der diesjährigen Mitgliederversammlung. Die Versammlung sprach sich einstimmig dafür aus, dem Förderverein der Hanse in Brilon auch in diesem Jahr die zugesagte Spende in Höhe von 2.020 EUR zukommen zu lassen. Und auch anlässlich des Neujahrsempfangs am 05.01.2020, mit dem der Wirtschafts-Club das Hanse-Jahr 2020 einläutet, wird der Club nochmals eine Spende in Höhe von 2.020 EUR an den Förderverein übergeben.

Für die folgenden Jahren hat sich der Wirtschafts-Club solidarisch mit dem Förderverein des Krankenhauses Maria-Hilf erklärt und wird auch hier eine jährliche Spende in Höhe von 1.000 EUR leisten.

Mit seinem Neujahrsempfang am 05.01.2020 im Hotel Am Wallgraben als Auftakt des Hansejahres 2020 möchte der Wirtschafts-Club auch auf die vergangenen Jahre und Neujahrsempfänge zurückblicken. In der Liste der bisherigen Redner stehen bedeutende Namen wie Friedrich Merz (CDU), Dr. Marc Zöllner (HOPPECKE Batterien GmbH & Co. KG), Martin Ansorge EGGER Holzwerkstoffe Brilon GmbH & Co. KG, Dr. Christof Bartsch (Stadt Brilon) sowie Moritz von Twickel (Brauerei Westheim GmbH) und viele mehr. Sie alle trugen in der Vergangenheit mit ihren spannenden Vorträgen zu Themen rund um die Wirtschaft zu gelungenen Veranstaltungen maßgeblich bei.

Anlässlich des bevorstehenden Hanse-Jahres möchte der Wirtschafts-Club auch in die Zukunft auf ein spannendes und ereignisreiches Jahr 2020 blicken. Daher wird der Bürgermeister Dr. Christof Bartsch zum Thema „Aktive Gestaltung der Wirtschaftsbedingungen im Hochsauerland 2020“ berichten. Zudem wird auch der Landrat Dr. Karl Schneider ein kurzes Statement zu diesem Thema abgeben.

Der Wirtschafts-Club ist sich sicher, auch damit wieder ein interessantes Thema für den geplanten Jahresauftakt aufgegriffen zu haben.

Quelle: Christiane Holthaus – Wirtschafts-Club Hochsauerland e.V.

Bericht : brilon-totallokal.de - Ihr Nachrichtenmagazin aus Brilon