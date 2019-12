Sensburg: Jetzt für den Jugendmedienworkshop 2020 des Deutschen Bundestags bewerben

Der heimische Bundestagsabgeordnete Patrick Sensburg ruft junge Medienmacher zur Teilnahme am Jugendmedienworkshop 2020 des Deutschen Bundestags auf.

brilon-totallokal: Der im kommenden Jahr zwischen dem 21. März und 28. März 2020 in Berlin stattfinden wird. Gemeinsam mit der Bundeszentrale für politische Bildung und der Jugendpresse Deutschland e. V. lädt der Deutsche Bundestag zum mittlerweile siebzehnten Mal 25 medieninteressierte Jugendliche zu einem Workshop nach Berlin ein.

Eine Woche lang werden die Jugendlichen hinter die Kulissen des parlamentarischen und medialen Geschehens in der Hauptstadt blicken. Sie hospitieren in Redaktionen, lernen Hauptstadt-Journalisten kennen, diskutieren mit Abgeordneten aller Fraktionen, besuchen Plenarsitzungen im Deutschen Bundestag und erstellen eine eigene Zeitung.

Unter dem Titel „Stadt, Land, Flucht?! – Lebens- und Wohnräume heute und in Zukunft“ werden sich die Jugendlichen im Rahmen des Workshops mit den Herausforderungen für Städte aufgrund ansteigender Zuwanderung, z. B. in Bezug auf die Wohnraumsituation und die Organisation des Lebens in Städten, auseinandersetzen. Dem werden die Auswirkungen sinkender Einwohnerzahlen in vielen ländlichen Regionen gegenübergestellt.

Bewerben können sich medieninteressierte Jugendliche und junge Erwachsene im Alter zwischen 16 und 20 Jahren. Nähere Informationen zum Workshop finden sich auf www.patrick-sensburg.de. Die Bewerbungsphase endet am 17. Januar 2020.

Quelle: Prof. Dr. Patrick Sensburg – Mitglied des Deutschen Bundestage

Bericht : brilon-totallokal.de - Ihr Nachrichtenmagazin aus Brilon