„Bildung bewegt – Kinderuni Brilon 2020“

„Smartphone, künstliche Intelligenz, ökologischer Fußabdruck“ – spannende Themen erwarten die Kinder der fünften Briloner Kinderuni im nächsten Jahr.

brilon-totallokal: Die Stadtbibliothek Brilon lädt mit ihren Kooperationspartnern der Unternehmensinitiative Big Six, Fachhochschule Südwestfalen, Standort Meschede, dem zdi – Netzwerk Bildungsregion Hochsauerlandkreis und der FernUniversität in Hagen Kinder der 4. bis 6. Klasse zur Teilnahme an der Kinderuni Brilon ein.

An vier Tagen (jeweils mittwochs im Februar 2020) besuchen die Kinder gemeinsam mit Mitarbeiterinnen der Stadtbibliothek die Kinderuni-Vorlesungen der Fachhochschule Südwestfalen in Meschede. Die Busabfahrt ab der Briloner Stadtbibliothek ist mittwochs jeweils um 16 Uhr geplant.

Mit dem Besuch einer Kinderuniversität werden die kindliche Neugierde und Wissbegier auf eine Art und Weise gestillt, die aufregend und spannend ist. In den Hörsälen, in denen normalerweise die Studenten ihre Vorlesungen besuchen, dürfen Kinder den Vorträgen von Universitätsprofessoren zuhören. Die Themen sind kindgerecht aufbereitet.

Das Besondere und Einzigartige an der Kinderuni Brilon ist die Verknüpfung mit der heimischen Wirtschaft und mit der FernUniversität Hagen, die für die Kinder eine Wissenswerkstatt anbieten wird. Dank der Unternehmensinitiative Big Six bekommen die Kinder nach Abschluss der Vorlesungen und der Wissenswerkstatt die exclusive Möglichkeit, ein heimisches Wirtschaftsunternehmen zu besuchen.

Es stehen 20 Plätze für die Kinderuni zur Verfügung. Eine Bewerbung ist bis Freitag, den 10. Januar 2020 möglich. Der Bewerbungsflyer liegt in der Bibliothek aus und ist als Download auf der Webseite der Bibliothek www.stadtbibliothek-brilon.de verfügbar.

Aufgrund der großen Nachfrage verlost die Bibliothek 7 x 2 Plätze (somit ist die Möglichkeit gegeben, mit dem Freund oder der Freundin teilzunehmen) sowie 6 Einzelplätze. Weitere Infos unter: 02961 / 794460.

Foto: Kindergruppe 2019 während der Betriebsbesichtigung von IEB hier mit Stefan Fiedler (es liegen die Abdruckgenehmigungen der Eltern vor).

Bild 1 – Gesamte Kindergruppe mit Firmenchef Stefan Fiedler

Bild 2 – Firmenchef Stefan Fiedler gibt Einblicke in die Technik seines Unternehmens IEB.

Quelle: Team Öffentlichkeitsarbeit der Stadt Brilon

