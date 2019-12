Briloner Sternsinger suchen weitere Mitstreiter

„Segen bringen, Segen sein“ – Getreu ihrem Motto bringen die Sternsinger der Briloner Kernstadt am Sonntag, 5. Januar den Segen zu den Menschen und sammeln für notleidende Kinder.

brilon-totallokal: Dieses Mal steht bei der Aktion das Thema Frieden am Beispiel des Libanon im Mittelpunkt. Bereits am Freitag, 3. Januar treffen sich alle Sternsinger um 9.30 Uhr im Pfarrzentrum zu einem gemeinsamen Frühstück mit anschließenden Workshops.

Die Aussendungsfeier findet am 5. Januar um 9.00 Uhr in der Propsteikirche statt, die Sternsinger treffen sich bereits um 8.30 Uhr im Pfarrzentrum. Bei einem ersten Infotreffen lernten die Sternsinger bereits das diesjährige Beispielland Libanon kennen, wobei besonders das Miteinander der Religionen in dem Bürgerkriegsland besprochen wurde. Von der Aktion Dreikönigssingen profitieren benachteiligte Kinder und Jugendliche in über 100 Ländern.

Für die Sternsingeraktion in Brilon haben sich bereits über 100 Kinder, Jugendliche und Erwachsene angemeldet. Um allen Menschen den Segen für das neue Jahr zu bringen, werden weitere Interessierte gesucht. Anmeldungen liegen in den Schulen, Kirchen und im Pfarrbüro aus. Das Organisationsteam freut sich auf weitere motivierte Mitstreiter.

Bild: „Segen bringen, Segen sein” – Unter diesem Motto sind die Sternsinger zu Beginn des neuen Jahres unterwegs.

Quelle (Text/Bild) : Jan Hilkenbach / Benne Ochs – Kindermissionswerk

