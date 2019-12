Faszination Blasmusik in der Schützenhalle in Thülen

Die jungen Musiker haben unter großem Applaus zeigen können, was sie in den Proben gelernt und erarbeitet haben.

brilon-totallokal: Thülen. Der Musikverein Thülen veranstaltete in diesem Jahr erstmalig die „Faszination Blasmusik“. Dieser Sonntagnachmittag stand ganz im Zeichen der Blasmusik. Neben altbekannten Klängen der traditionellen Blasmusik wurden auch neue Melodien mit solistischen Einlagen geboten. Den Anfang hat das Nachwuchsorchester unter der Leitung von Siegmar Paschkewitz gemacht. Die jungen Musiker haben unter großem Applaus zeigen können, was sie in den Proben gelernt und erarbeitet haben. Im Anschluss daran übernahm das Orchester des Musikverein Thülen. Dirigent Torsten Schmitte führte durch das Programm und gab Hinweise auf besondere Highlights des Nachmittags. Das bewährte Gesangsduo Ralf Rollmann und Anja Brüne-Bernard haben erneut ihr Können unter Beweis gestellt und haben alle Gäste und Freunde zum Mitsingen angeregt.

Der Rahmen dieses Nachmittags wurde ebenfalls genutzt um einigen aktiven Mitgliedern des Musikvereins für ihre langjährige Treue zu Danken. Für 10-jährige Mitgliedschaft wurde Leon Kemmerling geehrt, für 20 Jahre Carolin Stein. Bereits auf 30 Jahre aktive Mitgliedschaft konnten in diesem Jahr Anja Brüne-Bernard, Tim Loos und Friedel Götte zurückblicken. Die erste Vorsitzende Karina Steffen sprach den Jubilaren im Namen aller Musiker einen herzlichen Dank aus und überreichte die Urkunde des Volksmusikerbundes.

An diesen Tag präsentierten sich die Musikerinnen und Musiker des Musikverein Thülen erstmalig in den neuen Uniform Westen. Durch eine Spende der Volksbank Brilon-Büren-Salzkotten und der Briloner Bürgerstiftung konnten für alle Musiker neue Westen angefertigt werden und haben somit die alten abgelöst, die nach vielen Jahren ihre Dienste getan haben. An dieser Stelle bedankt sich der Musikverein Thülen für die freundliche Unterstützung.

In geselliger Runde verbrachten alle Gäste und Freunde noch einige Stunden in der Schützenhalle in Thülen.

Quelle: Corinna Spaniol, Musikverein Thülen

