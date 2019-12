Feuerwehr Brilon – 1. “Noten” Führerschein beim Tambourkorps

Alle Prüflinge bestanden den „Notenführerschein“ mit sehr gutem Erfolg und erhielten eine Urkunde.

brilon-totallokal: Am Samstag, 30. November 2019, absolvierten 15 Mitglieder des Tambourkorps erstmalig den „Notenführerschein“. Ziel dieser Veranstaltung sollte es sein, die Teilnehmer für zukünftige Musikerlehrgänge, wie den D1-Lehrgang, vorzubereiten.

Begonnen wurde der Tag um 09:30 Uhr im Briloner Feuerwehrhaus durch die Begrüßung des Musikzugführers und Tambourmajors Freddi Renerich. Danach wurde den Teilnehmern von sechs ehrenamtlichen Ausbildern die Notenlehre nähergebracht. Nach einem stärkenden Mittagessen wurde dann in die Praxisphase gewechselt, in der zwei neue Musikstücke erlernt wurden. Die kleine Prüfung am späten Nachmittag bestand aus der Darbietung eines der erlernten Musikstücke, sowie der Darbietung eines bereits bekannten und eines unbekannten Marsches. Alle Prüflinge bestanden den „Notenführerschein“ mit sehr gutem Erfolg und erhielten eine Urkunde.

Bild: Feuerwehr, Die Ausbilder und Teilnehmer des 1. Notenführerschein

Quelle: Pressesprecher Marc Heines, Freiwillige Feuerwehr der Stadt Brilon

