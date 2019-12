Jung lehrt Alt: 21 Sekundarschüler werden für ihr Engagement ausgezeichnet

Jung lehrt Alt: Diese Schüler haben mit viel Einsatz ihr Wissen an die „Seniorschüler“ weitergegeben.

brilon-totallokal: Einen erfolgreichen Abschluss hat am kommenden Freitag, den 20. Dezember 2019, das JuleA Projekt (Jung lehrt Alt) in der Sekundarschule Olsberg-Bestwig am Hauptstandort in Olsberg. Insgesamt 21 Schülerinnen und Schüler der Jahrgangsstufe 9 werden für ihren Einsatz mit dem NRW-Landesnachweis für ihr ehrenamtliches Engagement ausgezeichnet.

In dem ehrenamtlichen Projekt vermittelten die Schülerinnen und Schüler in den vergangenen Wochen interessierten Teilnehmer“ der Generation 55 plus neues oder fehlendes Wissen im Umgang mit dem Smartphone, dem Tablett/PC oder in „Situationsenglisch“. Die Schülerinnen und Schüler haben die Rolle der „Schülerlehrer“ angenommen und dadurch viel an Erfahrung gewonnen.

Mit viel Einsatz haben sie ihr Wissen an die „Seniorschüler“ weitergegeben. Auch Lehrerin Maren Tschann, die das Projekt begleitete, lobt den erfolgreichen Abschluss des zweimonatigen JuleA-Projektes als gewinnbringendes und unbedingt weiterzuführendes Konzept.

Bild: Das Projekt Jung lehrt Alt war an der Sekundarschule Olsberg-Bestwig wieder ein voller Erfolg. Foto: Sekundarschule

