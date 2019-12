Schöne Bescherung für zwei Madfelder Vereine

Förderverein Hallenbad Madfeld e.V. und Kinderkarneval Madfeld helfen sich gegenseitig

brilon-totallokal: Alme. Gerade in der heutigen Zeit spielen gegenseitige Hilfe, Ehrenamt und Vereinsleben eine immer wichtigere Rolle. Wie gut das Hand in Hand funktionieren kann, sieht man in Madfeld am Beispiel des Fördervereins Hallenbad Madfeld und dem Kinderkarneval Madfeld.

Der Förderverein stellt seine Räumlichkeiten auf der Tribüne des Hallenbades jede Woche für die Vorbereitung des Madfelder Kinderkarnevals zur Verfügung. Hier wird schon seit Wochen gebastelt, gemalt und geklebt. Als Dank dafür hat der Förderverein eine Spende in Höhe von 100 € erhalten.

Auf dem Bild sieht man den Vorstand des Fördervereins, wie er die 100 € von den Hauptorganisatorinnen Jessica Kücük-Rogoll und Svenja Meschede vom Kinderkarneval Madfeld in Empfang nimmt.

