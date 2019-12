6. Elleringhauser Weihnachtsmarkt war eine schöne Einstimmung in die Adventszeit

Glühweinduft, musikalische Untermalung und von den Kindergartenkindern mit selbstgebasteltem Schmuck dekorierte Weihnachtsbäume

brilon-totallokal: Am ersten Adventswochenende fand der Elleringhauser Weihnachtsmarkt bereits zum sechsten Mal statt und wieder einmal säumten schön dekorierte Stände die weihnachtlich geschmückte Elleringhauser Schützenhalle. Den Besuchern wurde eine Vielzahl liebevoll hergestellter Waren wie z.B. Dekorationen aus Holz und Stoff, Schmuck, Bekleidung, Liköre und Tonwaren angeboten. Ebenfalls erfreuten sich viele kleine und große Besucher an der von Vivien Balkenhol aufgestellten Fotobox namens „Hermann“, der einem seine selbst gemachten Schnappschüsse direkt als Fotostreifen ausgab.

Die örtlichen Vereine, denen ein großes Dankeschön für die tolle Unterstützung an dem Wochenende gebührt, trugen mit diversen Leckereien zum kulinarischen Angebot bei. Besonders das riesige Angebot auf dem Kaffee- und Kuchenbuffet der Tanzsterne erfuhr großen Zuspruch. Abgerundet wurde das kulinarische Angebot vom Backhaus Café Liese mit tollen Stollen aller Art sowie dem Südtiroler Backhaus aus Elpe.

Auch die Tombola des Dorfvereins mit vielen attraktiven Preisen erfreute sich wie immer großer Beliebtheit. Besondere Spannung herrschte unter den Besuchern, da in diesem Jahr sogar ein Autoanhänger in der Verlosung war, welchen das Autohaus Petrat dem Dorfverein für seine Tombola gespendet hatte. Hierüber konnte sich vor allem der Papa eines kleinen Jungen aus Elleringhausen freuen, welcher direkt am Sonntagmorgen das große Los gezogen hatte. Ein weiteres großes Highlight bot die Dorfkapelle Elleringhausen, welche die Besucher mit weihnachtlichen Liedern musikalisch auf das nahende Fest einstimmte.

Zur Freude der kleinen und großen Kinder fand sich am Sonntag pünktlich um 15 Uhr auch wieder der Nikolaus ein, der für jedes Kind eine Tüte mit Süßem und etwas zum Spielen im Gepäck hatte. Die große Anzahl an Besuchern am Samstag und Sonntag zeigt, dass sich der alle zwei Jahre stattfindende Elleringhauser Weihnachtsmarkt mittlerweile gut etabliert hat.

Der Veranstalter des Weihnachtsmarktes, der Dorfverein Elleringhausen hat Zukunft e.V., möchte sich herzlich bei den mitwirkenden Vereinen, bei den Spendern und natürlich auch bei den vielen kreativen Ausstellern bedanken, die alle ihren Teil zum reibungslosen Gelingen des sechsten Elleringhauser Weihnachtsmarktes beigetragen haben. Der Vorstand des Dorfvereins freut sich schon jetzt darauf, die Aussteller und Besucher in zwei Jahren wieder begrüßen zu dürfen.

Quelle: Laura Balkenhol – Dorfverein Elleringhausen hat Zukunft e.V.

