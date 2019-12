Cheyenne Rosenthal erringt beim FIL Rennrodel-Weltcup 3. Platz

Cheyenne Rosenthal schafft im Sprint Sprung aufs Podium – Geueke/Gamm „nicht ganz zufrieden“ mit Plätzen fünf und sieben

brilon-totallokal: In ihrem erst dritten Weltcup-Einsatz hat es Cheyenne Rosenthal (BSC Winterberg) erstmals aufs begehrte Podium geschafft und ihr großes Talent unter Beweis gestellt: Im Sprint des FIL Rennrodel-Weltcups in Whistler (Kanada) fuhr die 19-Jährige hinter der Siegerin Tatjana Ivanova und der US-Amerikanerin Emily Sweeny auf den dritten Rang.

„Wir freuen uns riesig mit Cheyenne“, sagte Vater Rainer Rosenthal. „Damit hatte wohl keiner gerechnet. Cheyenne ist auf einem guten Weg.“ Zuvor hatte Rosenthal im „normalen“ Wettkampf mit zwei Durchgängen einen zehnten Rang belegt. Sie lag im Gesamtklassement 0,442 Sekunden hinter der Siegerin Ivanova. Anna Berreiter (RC Berchtesgaden) belegte Rang zwei, Julia Taubitz (WSC Erzgebirge Oberwiesenthal) wurde Vierte, Jessica Tiebel (RRC Altenberg) kam auf Platz fünf ins Ziel.

„Mit unserer Leistung sind wir nicht ganz zufrieden“, posteten die beiden Winterberger Robin Geueke und David Gamm nach Platz fünf in der Doppelsitzer-Konkurrenz mit zwei Durchgängen und Platz sieben im Sprint mit einem Lauf. „Umso mehr freut uns, dass es Cheyenne erstmalig aufs Podest geschafft hat.“ Geueke und Gamm lagen nach dem ersten Lauf (32.515) auf Rang vier, verloren im zweiten Durchgang trotz einer minimal schnelleren Zeit (32.514) noch einen Platz.

Der Rückstand auf die Sieger Toni Eggert/Sascha Benecken (RC Ilsenburg/RT Suhl) betrug 0,272 Sekunden. Im Sprint lagen sie 0,095 Sekunden hinter Eggert/Benecken, die beide Rennen vor Tobias Wendl/Tobias Arlt (WSV Königssee/RC Berchtesgaden) gewannen. Zeitgleich mit Gamm/Geueke belegte das österreichische Doppel Steu/Koller den siebten Rang.

Die Bilanz der drei Vertreter des Winterberger Stützpunktes in den drei Weltcups in Igls, Lake Placid (USA) und Whistler kann sich durchaus sehen lassen. Cheyenne Rosenthal belegte in ihrer ersten Weltcup-Saison die Plätze 9, 17, 10 und im Sprint Rang drei. Rosenthal fuhr erstmalig auf den Bahnen in Lake Placid und Whistler. Die Bilanz von Robin Geueke und David Gamm: Platz 18 in Igls, vier in Lake Placid und fünf in Whistler sowie der siebte Rang im Sprint. Alle drei befinden sich auf einem guten Weg. Der nächste Weltcup findet am 10./11. Januar 2020 in Altenberg statt.

Quelle: Sven Kästner – Nordrhein-Westfälischer Bob- und Schlittensportverband e.V.

