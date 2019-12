Jeck und Jung – Warsteiner laden zur Premiere „Jeck op Campus“

Bitte Karneval, aber cool: Am 16. Januar 2020 findet im Stahlwerk in Düsseldorf ab 18 Uhr die erste „Jeck op Campus“, eine Karnevalssitzung für die jüngere Zielgruppe, statt.

brilon-totallokal: An jenem Donnerstag im Januar müssen die Hausarbeiten der Studierenden warten und Auszubildende ihre Aufgaben in den Lehrbetrieben schneller erledigen. Denn abends erwartet junge Karnevalisten eine Veranstaltung, die sie nicht verpassen dürfen. „Jeck op Campus“ – so heißt die Eventpremiere vom Comitee Düsseldorfer Carneval und der Warsteiner Brauerei.

1Live Reporter führt durch den Abend: Ab 18 Uhr freut sich Daniel Danger auf zahlreiche kostümierte Karnevalisten. Den Partymarathon eröffnen die Düsseldorfer Lokalmatadoren „Alt Schuss“. Ihre typisch karnevalistischen Songs begeistern die Fans und Zuschauer seit Jahren. Das nächste Highlight lässt nicht lange auf sich warten: Der erfolgreiche Comedian David Kebekus bringt jeden Narren zum Lachen. Eines darf auf einer Karnevalssitzung natürlich nie fehlen – das Prinzenpaar.

Feierlich von Daniel Danger verkündet, marschiert der Prinz Karneval mit seinem Bauern und seiner eleganten Jungfrau ein. Spätestens wenn die Big Maggas die Bühne betreten, wird auch der letzte jecke Besucher zum Mitsingen und Mittanzen animiert werden. Danach geht es hoch hinaus mit dem Tanzcorps Kammerkätzchen und Kammerdiener. Sie kombinieren verschiedenste Schrittfolgen mit imposanten Hebefiguren und Pyramiden auf beeindruckende Art. Die als Fanfarenkorps gestartete Band Mennekrather bringt danach mit Karnevalshymnen, Schlagern und rockigen Songs ihre Zuschauer in Laune. Dann neigt sich das bunte Programm dem Ende zu, doch: Nach der Party ist vor der Party.

Nachdem die Mennekrather ihren letzten Hit performt haben und auch die angekündigte Rhythmussportgruppe ihr Können bewiesen hat, geht die Party weiter. Denn DJ The Fitsos steht nach dem Programm schon in den Startlöchern, um den Jugendlichen noch einmal so richtig einzuheizen. Bei lauter Musik und einem kühlen Warsteiner feiern alle Narren zusammen bis tief in die Nacht. „Wir wollen gerade den jüngeren Menschen eine einmalige Karnevalssitzung bieten und alle zusammen einen wunderbaren jecken Abend verbringen“, freut sich auch Hans-Jürgen Tüllmann, Geschäftsführer des Düsseldorfer CC.

Tickets gibt es ab heute zu je 11 Euro zzgl. Gebühren auf www.eventim.de und www.kaufdeinticket.de.