“Spitzen”- Patzierungen für Handwerker*innen aus Südwestfalen.

„Zukunft kommt von Können“ Festlicher Höhepunkt und Abschluss von Europas größtem Berufswettbewerb für junge Handwerker*innen

brilon-totallokal: Als Höhepunkt und Abschluss des Wettbewerbsjahres 2019 haben der hessische Ministerpräsident Volker Bouffier und der Präsident des Zentralverbandes des Deutschen Handwerks (ZDH) Hans Peter Wollseifer die Siegerinnen und Sieger im bundesweiten Leistungswettbewerb des Deutschen Handwerks und im Kreativ-Wettbewerb „Die gute Form im Handwerk“ in einer Festveranstaltung am vergangenen Freitag im RheinMain CongressCenter in Wiesbaden ausgezeichnet. Mehr als 3.000 Wettkämpfer*innen waren 2019 angetreten, um im Rahmen des Leistungswettbewerbs des Deutschen Handwerks (PLW) ihre berufliche Exzellenz, ihre Passion für ihr Handwerk und im Wettbewerb ihr Können zu zeigen. In die Siegerlisten konnten sich auch acht Junghandwerker*innen aus Südwestfalen eintragen.

„Die Bundessiegerinnen und Bundessieger, die wir heute ehren, zeigen auf bemerkenswerte Weise die berufliche Exzellenz und die Hingabe, die im Handwerk möglich sind und die ihnen in Zukunft buchstäblich alle Türen öffnen“, zeigte sich Handwerkspräsident Wollseifer in seiner Eröffnungsrede tief beeindruckt vom Handwerksnachwuchs.

Der hessische Ministerpräsident Volker Bouffier unterstrich in seiner Rede die Bedeutung des Handwerks. „Das Handwerk war, ist und bleibt ein unverzichtbarer Teil unserer Wirtschaft und Gesellschaft. Es ist das Herz des Mittelstandes. Und der Mittelstand wiederum ist das Rückgrat unserer Wirtschaft.“ Das Handwerk legt laut Bouffier einen wesentlichen Grundstein für den Wohlstand und die Entwicklung unserer Städte und Gemeinden. „Regionales Handwerk schafft unverzichtbare Infrastruktur und Perspektiven wie Arbeits- und Ausbildungsplätze vor Ort und trägt damit zur Wirtschaftskraft und Lebensqualität im ländlichen Raum bei“, hob der Ministerpräsident hervor.

In über 100 Wettbewerbsberufen (inklusive Fachrichtungen) konnten sich im Leistungswettbewerb des Handwerks (PLW) mehr als 820 Landessieger/innen für den Bundeswettbewerb qualifizieren. 268 von ihnen freuen sich über die besondere Auszeichnung der ersten drei Plätze. Geehrt wurden 110 I. Bundessieger; 91 II. Bundessieger sowie 67 III. Bundessieger.

Bei der Festveranstaltung wurden auch die Preisträger im Kreativ-Wettbewerb „Die gute Form im Handwerk – Handwerker gestalten“ ausgezeichnet. Die Wettbewerber/innen kombinierten traditionelle und neue Werkstoffe, nutzten ihre schöpferische Phantasie, designten und kreierten zeitgenössische Produktlösungen. Der Wettbewerb der guten Form im Handwerk wurde in diesem Jahr in 27 Gewerken durchgeführt. In den ersten drei Siegerkategorien wurden 27 Teilnehmer als 1. Preisträger, 19 als 2. Preisträger und 15 als 3. Preisträger ermittelt.

Leistungswettbewerb des Deutschen Handwerks (PLW)

(Ausbildungsbetriebe in Klammern)

Erste Bundessieger*innen PLW

Fachverkäuferin im Lebensmittelhandwerk SP Konditorei: Vanessa Grewe, Hemer (Christoph Trippe, Menden).

Zweite Bundessieger*innen PLW

Informationselektroniker SP Bürosystemtechnik: Nils Beckmann, Lennestadt (Ralf Weber, Lennestadt);

Modistin: Valentina Böttger, Unna (Angelika Gutschek, (Iserlohn);

Orgel- und Hamoniumbauerin: Lisa-Marie Oppel, Schmallenberg (Stephan Oppel, Schmallenberg);

Sattlerin FR Reitsportsattlerei: Magdalena Meyer, Schieder-Schwalenberg (Tarquin Cosack, Arnsberg).

Dritte Bundessieger*innen PLW

Beton- und Stahlbetonbauer: Nathanael Spatz, Siegen (Otto Quast Bauunternehmen GmbH & Co. KG, Siegen);

Fachverkäuferin im Lebensmittelhandwerk SP Bäckerei: Sandra Bender, Olpe (Georg Sangermann, Bäckermeister, Olpe)

