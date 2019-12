Stadtwerke Brilon erhalten Zertifizierung für technisches Sicherheitsmanagement

Die Sicherheit der Gasversorgung hat bei der Stadtwerke Brilon Energie GmbH oberste Priorität.

brilon-totallokal: Eine fachliche Umsetzung festgelegter Regeln und Normen in der betrieblichen Praxis muss stets sichergestellt sein. Daher stellten sich die Stadtwerke im Mai 2019 auf freiwilliger Basis der TSM-Prüfung.

Um die Zertifizierung zu erhalten wurde das Unternehmen bei einer mehrtägigen Prüfung durch ein unabhängiges Expertenteam des Fachverbandes DVGW genauestens unter die Lupe genommen. Geprüft wurden unter anderem Betriebsabläufe, technische Ausstattung, Arbeitssicherheit, Mitarbeiterqualifikationen und das Notfall- / Störungsmanagement anhand eines umfangreichen Prüfkatalogs.

Es hat sich gezeigt, dass sich der bereits im Vorfeld hohe Standard in der Aufbau- und Ablauforganisation bezahlt gemacht hat. Die Stadtwerke stellen damit unter Beweis, dass sie die Anforderungen an die Qualifikation und die Organisation des Unternehmens gemäß dem technischen Regelwerk erfüllen. Die in elektronischer Form verfügbaren Betriebshandbücher wurden im Zuge der Begutachtung besonders hervorgehoben.

Mit der Zertifizierung wird den Stadtwerken eine zukunftsweisende, verantwortungsbewusste und sichere Gasversorgung bescheinigt. Für die Kunden des örtlichen Versorgers bedeutet dies, dass sie Erdgas von einem Unternehmen beziehen, dessen technische und organisatorische Unternehmensstruktur den höchsten Sicherheitsstandards entspricht.

Die Urkunde wurde im November von Herrn Heinz Esser, Geschäftsführer des DVGW (Deutscher Verein des Gas- und Wasserfaches) an die Stadtwerke überreicht.

Bildunterschrift: v.l.: Heinz Esser (Geschäftsführer DVGW-Landesgruppe NRW), Christina Götte (Management-Beauftragte), Patrick Schmücker (Netzmeister Gasversorgung), Axel Reuber (Geschäftsführer Stadtwerke Brilon Energie GmbH), Christian Finger (technische Führungskraft)

Quelle: Katrin Elsholz – Stadtwerke Brilon AöR / Energie GmbH

Bericht : brilon-totallokal.de - Ihr Nachrichtenmagazin aus Brilon