„Musik am Mittwoch“ mit dem MGV„Cäcilia“

Das Team der BWT-Kultour und die Evangelische Stadtkirche laden herzlich zur neuen Konzertreihe „Musik am Mittwoch“ in die Stadtkirche Brilon ein.

brilon-totallokal: Seit September diesen Jahres geben an jedem 1. Mittwoch in den Monaten von September bis Mai um 19.00 Uhr einheimische Chöre, Musikgruppen und kleinere Ensembles in der Evangelischen Kirche ein Konzert und stellen einen aktuellen Querschnitt aus ihrer Probenarbeit vor.

Am Mittwoch, 8. Januar ist der MGV „Cäcilia“ Bontkirchen zu Gast in der Evangelischen Stadtkirche Brilon, der abwechslungsreiches Programm für diesen Abend zusammengestellt hat.

Der Männergesangverein ist 1866 gegründet worden und besteht somit schon seit 153 Jahren. Er zählt 29 aktive, zum Teil auch junge, Sänger. Das Liedgut umfasst die große Bandbreite von kirchlichen, über klassische ältere Lieder bis hin zu modernen Schlagern. Der MGV „Cäcilia“ bemüht sich sehr, auch junge Menschen für den Gesang und die aktiv Mitarbeit im Verein zu begeistern. Bei vielen Anlässen im Bontkirchener Dorfgeschehen und der Mitgestaltung von Messen ist der MGV aktiv dabei.

Alle interessierte Zuhörer sind herzlich zu diesem kostenlosen und von der Sparkasse Hochsauerland geförderten Konzert eingeladen.

Foto: MGV „Cäcilia“ Bontkirchen

Quelle: Christoph Kloke – Kulturbüro Brilon Kultour

Bericht : brilon-totallokal.de - Ihr Nachrichtenmagazin aus Brilon