Musik – Workshop bei der VHS Brilon

Ein Tag im Tonstudio … In diesem Workshop der VHS Brilon finden interessierte Laien, Musiker, Homerecorder oder Tontechnik-Begeisterte einen Einblick in den Produktionsalltag eines Tonstudios.

brilon-totallokal: Wie entstehen aktuelle Songs? Welche Voraussetzungen und Prozessschritte sind notwendig? Alle Themen werden anhand einer realen Produktion anschaulich bearbeitet – So können die theoretischen Grundlagen gleich in der Praxis umgesetzt werden. Dabei geht es u.a. um Klangerzeugung, Akustik, Mikrofonie, Vorverstärkung, Sounddesign, Mix und Mastering.

Ein spannender Blick hinter die Kulissen einer Musikproduktion – nicht nur für angehende Medienprofis.

Der Dozent Hilton Theissen (* 5. März 1974 in Kapstadt), aufgewachsen in Deutschland, ist ein Komponist, Musikproduzent, Sänger und Multiinstrumentalist, der im Rahmen seiner Stammprojekte Dark Millennium und Akanoid sowie diversen anderen musikalischen Projekten verschiedene Kooperationen und Produktionen veröffentlicht. Er betreibt das elektrofish / Wide Noise Tonstudio in Arnsberg-Freienohl.

Der Workshop findet am Samstag, den 25. Januar, von 10:00 bis 17:30 Uhr in Arnsberg-Freienohl statt. Anmeldungen sind telefonisch unter 0961-6416 sowie online unter www.vhs-bmo.de möglich.

