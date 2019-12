Am Samstag, 21. Dezember: Der Musikverein Madfeld lädt ein zum traditionellen Konzert

Langjährige Tradition: Der Musikverein Madfeld lädt am Wochenende des vierten Advents zum Jahreskonzert in die weihnachtlich geschmückte Schützenhalle.

brilon-totallokal: Am Samstag, dem 21. Dezember, werden die knapp 60 Musiker, unter der Leitung von Willy Finger, den Zuhörern ein abwechslungsreiches Programm präsentieren. Hierauf hat sich das Orchester bereits seit Ende August mit zahlreichen Proben und einem Probewochenende intensiv vorbereitet.

Das Konzertprogramm beginnt um 19:30 Uhr. Der Einlass ist bereits ab 18:30 Uhr möglich.

Wie auch im vergangenen Jahr wird der Konzertabend durch das gemeinsame Jugendorchester der Musikvereine Madfeld und Bleiwäsche unter der Leitung von Mario Hecker eröffnet. Der Beitrag des Jugendorchesters beinhaltet sechs bekannte und ansprechende Stücke und stimmt mit den beiden abschließenden Stücken „Rudolph, the red-nosed reindeer“ und „Morgen Kinder wird’s was geben“ bereits auf das nahende Weihnachtsfest ein.

Mit dem „Fehrbelliner Reitermarsch“ beginnt dann das Konzert des großen Orchesters, das eine vielfältige Auswahl verschiedener Musikrichtungen bietet. Neben bekannter Blasmusik, wie der Polka „Blasmusik macht Freude“ und dem Marsch „Laridah“, finden sich auch Werke aus der Pop- und Filmmusik, mit den Stücken „Super Hits of the 90’s“, „Moment for Morricone“ und „Der König der Löwen“, der in diesem Jahr neuverfilmt in den Kinos erschien.

Auch die Vertonung „Gullivers Reisen“ von Bert Appermont, nach Jonathan Swifts gleichnamigen Romans, sowie der „Csardas“, ein Solo für zwei Klarinetten, mit den Solisten Louisa Hecker und Hans-Jürgen Hecker, tragen zur Vielfalt des Programmes bei. Für weihnachtliche Stimmung sorgt Irving Berlins „White Christmas“. Afrikanische Klänge erwarten den Zuhörer in „Jambo Africa“. Den Abschluss des Konzerts liefert die bekannte und beliebte schottische Melodie „Highland Cathedral“.

Wie schon in den vergangenen Jahren werden die „Madfelder Oldies“ die Gäste im Anschluss an das Konzert noch einige Zeit mit verschiedenen Polkas und Märschen unterhalten. Der Musikverein Madfeld freut sich auf das bevorstehende Konzert mit zahlreichen Besuchern. Der Eintritt zum Konzert ist frei. Die Gäste können jedoch gerne freiwillige Spenden zur Unterstützung des Vereins entrichten.

