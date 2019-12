Rösenbeck: Eine weihnachtliche Reise durch die Musikwelt

Am dritten Adventssonntag lud die Kirchengemeinde Rösenbeck zum Adventskonzert des Musikvereins in die St.-Laurentius-Kirche ein.

brilon-totallokal: Rösenbeck. Der Einladung zum Adventskonzert folgten wie in jedem Jahr viele Freunde des Vereins, Bürger Rösenbecks sowie Gäste aus Nah und Fern. Pünktlich um 17:00 Uhr begrüßte Bernd Schlüter, 1. Vorsitzender des Musikvereins, die Gäste. Anschließend eröffneten die Musikanten unter der Leitung von Dirigent Holger Heines das Programm mit dem Stück „A Christmas Herald“. Dessen Mittelpunkt bildete das bekannte englische Weihnachtslied „Hark, The Herald Angels Sing“. Im Anschluss an die musikalische Reise nach Großbritannien würde man noch Halt in Spanien und den USA machen, wie Moderator Andreas Kemper, der wie gewohnt durch das Programm führte, verriet.

Feliz Navidad – Fröhliche Weihnachten!

Aus Spanien spielten die rund 40 Musiker und Musikerinnen eines der bekanntesten internationalen Weihnachtslieder: „Feliz Navidad“. Übersetzt heiße das ganz einfach „Fröhliche Weihnachten“, wie Kemper erwähnte. Diese Einfachheit spiegelt sich auch in der Struktur des Liedes wider: nur vier Akkorde, 21 Mal „Feliz Navidad“ und 16 Mal „I Wanna Wish You A Merry Christmas“ sind die Zutaten für den Welthit. Aus den USA warteten gleich zwei Stücke auf die Zuhörer: In „All You Want For Christmas“ wurden die bekannten Hits „All I Want For Christmas“ von Mariah Carey, „Do They Know It’s Christmas Time“ (Band Aid), „Driving Home For Christmas“ von Chris Rea sowie „Merry X-Mas Everybody“ von Slade gespielt. „Chicago Festival“ lud musikalisch in die verschneite Landschaft der amerikanischen Metropole ein.

Vom Musical weiter in die Oper

Im Portrait über Andrew Lloyd Webber erklangen dessen bekanntesten Melodien aus den Musicals „Starlight Express“, „Jesus Christ Superstar“, „Das Phantom der Oper“ und „Cats“. Vom Musical ging es dann weiter in die Oper. „Hänsel und Gretel“ wird seit vielen Jahren Bestandteil in der Weihnachtszeit aufgeführt. So gehöre es in vielen Opern zum festen Bestandteil – wahrscheinlich auch, weil das Stück am 23. Dezember 1893 in Weimar uraufgeführt wurde.

Blockflötengruppe und Nachwuchsorchester

Ihren ganz eigenen Weihnachtsgruß brachten die Blockflötengruppen und das Nachwuchsorchester in musikalischer Form dar. Luca Jeckel, der Co-Moderator des Nachmittags, führte durch das Programm der „Kleinen“. Die neun Blockflötenkinder begeisterten unter der Leitung von Frieda Decker mit „Schneeflöckchen, Weißröckchen“ und „Jingle Bells“. Das Nachwuchsorchester spielte unter der Leitung von Ramona Pape-Stuhldreier „Frosty The Snowman“, „Hört der Engel helle Lieder“ und „We Wish You A Merry Christmas“. Und wenn man diese Stücke so höre, müsse man sich um den Nachwuchs des Musikvereins wirklich keine Sorgen machen, versicherte Luca Jeckel.

Spende für einen guten Zweck

Mit den besten Wünschen für Weihnachten und den Start ins neue Jahr verabschiedete Andreas Kemper die Gäste vor dem letzten Stück „Happy Christmas“, einem Medley bekannter Weihnachtslieder, und der Zugabe, dem „Festmarsch“. Vorher lud er alle Besucher noch auf ein kaltes oder warmes Getränk in den Gewölbekeller der Rösenbecker Dorfkneipe „Alte Schule“ ein. Zudem verkündete er, dass alle Spenden, die nach dem Konzert zusammenkommen würden, für einen guten Zweck gespendet werden. Das Geld geht an die Caritas Brilon, die im nächsten Jahr den Außenbereich ihres inklusiven Kindergartens St. Andreas (Niedere Mauer) neu gestalten möchte. So macht der Musikverein den Kindern, die dort in den Kindergarten gehen, passend zu Weihnachten noch ein schönes Geschenk.

Der gesamte Musikverein wünscht auf diesem Wege allen Lesern ein besinnliches Weihnachtsfest und einen guten Start in das neue Jahr!

Quelle: Andreas Kemper / Foto: MV Rösenbeck

Bericht : brilon-totallokal.de - Ihr Nachrichtenmagazin aus Brilon