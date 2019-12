Auf der Suche nach dem Frieden

„Alle Menschen sind gleich, aber dich und mich gibt´s nur 1x“

Das Jahresthema für alle katholischen Kitas im Erzbistum Paderborn ist Motto eines Projekts mit verschiedenen Aktionen der Kita St. Elisabeth in Brilon.

Nach der Auszeichnung des Musicals Arche Noah im Oktober diesen Jahres durch Weihbischof König stellten sich die 15 Fachkräfte und Kitaleitung Manuela Elias die Frage, wie auch dieses Thema in der Kita, die als familienpastoraler Ort zertifiziert ist, umgesetzt werden kann. Dabei sollten die verschiedenen Dimensionen der Religionspädagogik angesprochen werden und die Ideen der Kinder partizipativ aufgegriffen werden. Zudem sollten sich alle Familien gleich welcher Religion und Kultur mit dem Thema identifizieren können.

Startschuss war das Patronatsfest St. Elisabeth, zu dem alle Familien im Rahmen eines Kennlernfestes dem eigenen Namen und der Legende der heiligen Elisabeth mit verschiedenen Workshops und Spielen auseinandersetzen.

Kurz vor dem vierten Advent stand nun der Adventsgottesdienst auf dem Programm. Das Friedenslicht aus Bethlehem sollte dabei Bedeutung befinden, ist es doch die tiefe Sehnsucht eines JEDEN, in Frieden zu leben. Das Licht der Kerze holten die Kinder morgens in der Kirche ab und trugen es achtsam zur Kita. Der Brauch des Kerzen anzündens in der Kirche ist den Kindern gut vertraut, da jedes Geburtstagskind der Kita auch immer eine Kerze in der Kirche entzünden darf.

„Wir nehmen das Licht vom Friedenslicht , denn Jesus ist das Licht der Welt“ so begrüßte ein Kind zu Beginn des Gottesdienstes alle Kinder und Eltern, die sich erwartungsvoll um die Krippe im Flur versammelt hatten.

Während der Feier wurden dann auch die verschiedenen Krippenfiguren mit all ihren Besonderheiten, Eigenschaften und Begasbungen von den Kindern vorgestellt, mit denen sie sich im Vorfeld ausgiebig beschäftigt hatten. – Menschen wie du und ich, mit Stärken und Schwächen – So ist der Ochse stark, stur, geduldig beim Arbeiten und Pflugzeihen, er verströmt Ruhe und spendet Wärme. Der Esel kann schwere Lasten tragen.

Maria ist eine liebevolle Mutter, sie kann gut zuhören und ist bereit, für Gott da zu sein. Die Könige verschenken ihre Reichtümer und die Hirten kümmern sich vorsorglich um die Tiere und sind begabte Flötenspieler, sie sind bescheiden, einfach und heimatlos. Josef ist Zimmermann und erzählt Jesus von Gott. Er sorgt für Maria und das Jesuskind. Die Könige sind klug, können Sterne deuten, verschenken ihre Reichtümer und sind bereit, sich auf eine weite und gefährliche Reise zu begeben.

Einfach spitze, dass DU da bist, das wurde dann auch im nächsten Lied deutlich. Wir freuen uns über jedes Kind, das geboren wird und unsere Kita besucht, wir freuen uns, dass die Eltern und Erzieher für die Kinder da sind, wir freuen uns, dass Gott für alle Menschen da ist- und für ihn sind alle gleich-(wertig)auch das arme Kind, das im Stall geboren wurde.

Das Friedenslicht wurde dann zum bekannten Lied „Frieden suchen“ vom Katholikentag eingespielt und verteilt. Die Friedensbotschaft nahmen im Anschluss an den Gottesdienst auch alle Kinder mit nach Hause. Dazu wurden Gläser mit den Namen der Kinder und einer Friedenstaube gestaltet.

Das Friedenslicht war den Kindern zum einen vom Arche Noah Musical und Engel der Kulturen Projekt bekannt, zum anderen wurde bewußt kein weihnachtliches Motiv gewählt, denn der Frieden soll das ganze nächste Jahr über in den Familien Einzug halten.

Den nächsten Baustein des Projekts bilden dann Projektwochen im Januar und Februar. Hier soll die christliche Botschaft: „Du bist ein Geschenk Gottes, Weißt du, wie wertvoll du bist“ auf vielfältige kreative Weise mit den Familien bearbeitet werden. Abschluss des Projekts ist Karneval. „Ich bin ich , aber heute darf ich mal ein anderer sein“

Weitere Infos zum Projekt unter ww.kita-st-elisabeth-brilon.de oder bei Kitaleitung Manuela Elias Tel. 02961/3936

Quelle: Manuela Elias – Katholische Kita St. Elisabeth

