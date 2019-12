Lernen für das Leben im Caritas Kindergarten St. Andreas

Erste-Hilfe-Kurs für Schulkinder

brilon-totallokal: „Hilfe im Notfall“: Unter diesem Motto haben die Schulkinder des Kombinierten Kindergarten St. Andreas einen aufregenden und lehrreichen Tag mit Puppe „Paul“ und Claudia Becker vom DRK Kreisverband Brilon erlebt.

Die 8 Schulkinder haben in dem Erste-Hilfe-Kurs eingeübt, was im Ernstfall zu tun ist. Dazu gehörten unter anderem: Wie setze ich einen Notruf ab? Wie verhalte ich mich bei einem Unfall und was muss ich tun? Was befindet sich in einem Verbandskasten? Wie stelle ich ein Warndreieck auf? Zum Kursabschluss gab es für jedes Kind eine Urkunde und eine kleine Überraschungstüte.

Quelle: Sandra Wamers – Caritasverband Brilon e.V.

