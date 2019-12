Lipps Energie spendet 1.000 Euro an den Caritas-Warenkorb

Treffpunkt Tankstelle: Tankpool 24 – Lipps Energie unterstützt die Caritas-Warenkörbe



brilon-totallokal: Treffpunkt Tankstelle: Mit einem großen Scheck über 1.000 Euro begrüßten jetzt Vertriebsleiter Matthias Hein (Foto links) und Fachberater Thomas Dirks (rechts) von der Lipps Energie GmbH Uli Schilling vom Caritasverband Brilon. Letzterer koordiniert die Caritas-Warenkörbe, die der Energielieferant mit einer Spende von 1.000 Euro unterstützt.

„Die Caritas ist vor Ort stark vertreten, um den Menschen zu helfen, und dabei wollen wir sie unterstützen“, sagte Thomas Dirks. In diesem Jahr verzichtet die Lipps Energie, die in Brilon den Tankpool 24 betreibt, auf Weihnachtspräsente und unterstützt dafür lokale Institution, die Menschen in Not helfen. Für diese Gabe sagte Uli Schilling stellvertretend ein „dickes Dankeschön“.

Quelle: Sandra Wamers – Caritas Brilon

Bericht : brilon-totallokal.de - Ihr Nachrichtenmagazin aus Brilon